Zum Start in das Bundesliga-Jahr 2025 empfängt Borussia Dortmund den Meister Bayer Leverkusen. Die Partie ist sowohl live in SAT.1 als auch im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. Alle Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen heute live in SAT.1 und auf Joyn sowie ran.de: Übersicht zur Übertragung

BVB vs. Bayer heute live in SAT.1 und auf Joyn: Relive und Highlights

Bundesliga heute live live: Wo gibt's den Liveticker zu BVB vs. Leverkusen?

BVB vs. Leverkusen heute live: Wer ist als Experte mit dabei?

Dortmund vs. Leverkusen live: Gibt es einen Stream mit Audiodeskription?

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live im Stream auf Joyn und ran.de

BVB - Leverkusen heute live im Free-TV in SAT.1 verfolgen

BVB vs. Leverkusen heute live in SAT.1, auf Joyn und ran.de: Wann ist Anstoß?

Update, 10.01., 19:35 Uhr: BVB vs. B04 - Aufstellungen

Update, 10.01., 22:45 Uhr: Leverkusen gewinnt mit 3:2

Leverkusen gewinnt am Ende verdient mit 3:2 bei ersatzgeschwächten Dortmundern, die zwar gekämpft haben, letztlich aber der gut sortierten Bayer-Defensive viel zu wenig entgegensetzen konnten. Spannend wurde es nur, weil Guirassy im zweiten Durchgang mit einem Elfmeter noch verkürzte. Von diesem Treffer vom Punkt abgesehen gab es nach dem Seitenwechsel eigentlich keinen einzigen nennenswerten Abschluss der Westfalen mehr, was der extrem konzentrierten und seriösen Defensivarbeit des amtierenden Meisters geschuldet war.

Damit baut die Werkself ihre Ungeschlagen-Serie in der Ferne auf 25 Partien aus, während die Schwarzgelben erstmals seit Januar 2004 wieder ein Freitagabendspiel zu Hause verlieren und überdies ihre erste Heimpleite in 2024/25 hinnehmen müssen. Leverkusen rückt damit zumindest über Nacht bis auf einen Punkt an die Bayern ran.