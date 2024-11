Retrospektiv aber lässt sich all das so darstellen, als hätte es einen Masterplan gegeben. Im Fußball sind solche Planungen jedoch äußerst schwer realisierbar. Man kann dem FC Bayern daher gewiss unterstellen, dass es so etwas wie eine klare fußballphilosophische Konzeption nie wirklich gab. Das zeigte man auch mit den weiteren Trainern nach Guardiola, die allesamt kaum unterschiedlicher sein könnten.

Vieles, was beim FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, beruht zumindest zu einem beachtlichen Teil auf einer Aneinanderreihung von kleineren und größeren Zufällen. So wurde Louis van Gaal einst nicht verpflichtet, weil man sich von ihm erhofft hatte, eine Spielphilosophie für das kommende Jahrzehnt zu erhalten.

FC Bayern: Der Sprung vom Campus zu den Profis ist zu groß

Diskutiert wurde in den vergangenen Wochen dabei über vieles. Spielstil, Kader, potenzielle Neuzugänge – nur der Campus spielte eher eine Rolle am Rande in der öffentlichen Berichterstattung. Intern aber soll er eines der größten Themen sein, das man überhaupt auf dem Tisch hat. Denn was sich mit zahlreichen Spielern, die den Sprung in den Profifußball gepackt haben, schon in den letzten Jahren andeutete, wird jetzt immer deutlicher: Zahlreiche starke Jahrgänge werden in absehbarer Zukunft den Schritt aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Bayern in die Top-5-Ligen gehen.

Und der FC Bayern muss den Anspruch haben, aus diesen überproportional starken Jahrgängen möglichst viele Spieler in den eigenen Kader zu integrieren. Gerade anhand von Adam Aznou zeigt sich jüngst aber, dass man beim Übergang vom Jugend- in den Männerfußball nach wie vor Hemmungen hat.

Aznou spielt eine starke Saison, hat vor allem in der UEFA Youth League überzeugt. Der 18-Jährige hat auch bei den Amateuren bereits unter Beweis stellen können, dass er im Männerfußball keine grundlegenden körperlichen Schwierigkeiten hat. Und er durfte in der A-Nationalmannschaft Marokkos debütieren, zeigte dort vielleicht sogar seine stärkste Leistung in dieser Saison.

Doch es dauerte bis zum vergangenen Wochenende, bis er auch im Profiteam des FC Bayern zu seinem ersten Einsatz kam. In der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin wurde er für letzten zehn Minuten eingewechselt.