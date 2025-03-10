Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

+++ 26. August, 09:36 Uhr: Christopher Nkunku würde bei Bayern-Deal wohl auf Gehalt verzichten +++ Die Personalie Christopher Nkunku wird seit Wochen beim FC Bayern diskutiert. Die Münchener streben dabei eine Leihe an, der FC Chelsea würde den Offensivspieler aber offenbar lieber verkaufen. So oder so: Nkunku will wohl unbedingt zu den Bayern wechseln, wie der "Daily Telegraph" berichtet. Demnach wäre der Ex-Leipziger dafür sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten. Bei den "Blues" verdient der 27-Jährige aktuell dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro.

+++ 25. August, 18:12 Uhr: Einigung mit Chelsea-Offensivstar Jackson wohl erzielt +++ Der FC Bayern sucht weiterhin nach einer Verstärkung für die Offensive. Dabei soll der Rekordmeister nun beim FC Chelsea fündig geworden sein - jedoch nicht bei Christopher Nkunku. Stattdessen gibt es laut "Bild"-Informationen eine Einigung mit Nicolas Jackson. Aber bislang eben nur mit dem Spieler. Gespräche zwischen den Münchern und den Londonern laufen demnach, wie das Boulevardblatt berichtet. Nachdem die Bayern zuletzt klargestellt hatten, dass kein fester Transfer im Sommer folgen soll, ist demnach eine Leihe des senegalesischen Stürmers geplant. Brisant: Zuletzt dementierte Max Eberl ein Interesse an dem Offensivspieler. Nach dem Auftaktsieg gegen RB Leipzig erklärte der Sportvorstand: "Nicolas Jackson ist kein Thema bei uns."

Externer Inhalt

+++ 25. August, 06:25 Uhr: Vorsicht, FC Bayern! Neuer Mitspieler im Poker um Nkunku? +++ Die Münchner bekommen im angeblichen Werben um Chelsea-Star Christopher Nkunku wohl ernstzunehmende Konkurrenz. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll nun auch Aston Villa Interesse am früheren Leipziger haben. Demnach habe sich der Traditionsklub aus Birmingham bezüglich Nkunku erkundigt, da Aston Villa nach zahlreichen Abgängen noch einige offene Positionen in der Offensive hat. Zudem wird ein möglicher Nkunku-Deal für die Bayern offenbar durch die Weigerung Chelseas erschwert, den 27-Jährigen nach München zu verleihen. Stattdessen erhoffen sich die "Blues" wohl eine Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro.

+++ 22. August, 20:40 Uhr: Bayern-Fans mit Trikot-Protest vor Leipzig-Spiel +++ Bevor das Bundesliga-Duell zum Saisonauftakt gegen RB Leipzig begann, haben die Fans des FC Bayern München einmal mehr gegen die Farben der Heimtrikots des Rekordmeisters protestiert. "Ein Trikot – größer als alle Anderen", war auf einem riesigen Banner in der Südkurve der Allianz Arena zu lesen. Damit protestierte der harte Kern der Münchner Anhänger einmal mehr für Heimtrikots in den traditionellen Vereinsfarben in Rot und Weiß. In der Saison 2025/26 ist das Heimtrikot des amtierenden Meisters in der Champions League hingegen schwarz. Daher protestierten die Fans auch schon in der Vorbereitung bei der Partie gegen Tottenham. "Rot-weiße Trikots, wir wollen rot-weiße Trikots", skandierten die FCB-Fans während des Testspiel-Sieges gegen die Londoner (4:0).

+++ 21. August, 23:45 Uhr: FCB zeigt wohl erneutes Interesse an Chelseas Nicolas Jackson +++ In den vergangenen 48 Stunden soll der FC Bayern laut Transfer-Insider Fabrizio Romano Interesse am 24-jährigen Stürmer gezeigt haben. Neben den Münchnern mischt wohl auch Aston Villa im Rennen um Nicolas Jackson ganz vorne mit. Das Team von Trainer Unai Emery möchte ihn unbedingt nach Birmingham holen. Dass der FC Chelsea seinen Angreifer abgeben will, ist längst kein Geheimnis mehr. Emery trainierte Jackson bereits zu Villarreal-Zeiten, das Verhältnis der beiden gilt als sehr gut. Günstig wäre ein Transfer allerdings nicht. Da Bayerns Sportvorstand Max Eberl offenbar nur noch Spieler ausleihen darf, könnte sich die Angelegenheit zusätzlich komplizieren – vor allem, wenn Aston Villa ernst macht. FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga-Start heute hier im kostenlosen Livestream und live im Free-TV

+++ 21. August, 16:39 Uhr: Malick Fofana von Olympique Lyon wird wohl nicht kommen +++ Gerade erst hat Max Eberl die Maßgabe von Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigt, dass der Rekordmeister bis zum Ende des Transferfensters nur noch Leihspieler holen solle. Da flattert eine Meldung aus Frankreich herein, wonach die Bayern mit ihrem Versuch gescheitert seien, Malick Fofana von Olympique Lyon zu verpflichten. Der Grund: Die Franzosen seien nicht bereit, ihren 20 Jahre alten Flügelspieler auszuleihen, wie die in Lyon ansässige Zeitung "Le Progres" berichtet. Demnach belaufen sich die Forderungen von Olympique auf 40 Millionen Euro für einen festen Transfer. Eine Forderung, bei der die Bayern schnell abgewunken hätten.

+++ 20. August, 15:22: Nächstes Talent verlässt FCB wohl - Wanner wechselt zur PSV Eindhoven +++ Der FC Bayern gibt offenbar sein nächstes Talent ab: Nach Informationen von "Sky" hat sich der Rekordmeister mit PSV Eindhoven auf einen Transfer des jungen Offensiv-Mittelfeldspielers geeinigt. Die Ablösesumme beträgt dem Bericht zufolge 15 Millionen Euro plus Boni. Wanner werde München noch am Mittwochabend gen Eindhoven verlassen, um den Medizincheck zu absolvieren. Demnach erhält der Youngster bei den Niederländern einen Vertrag bis 2030. So wird Wanner bei PSV nächstes Jahr Spielpraxis in der Champions League sammeln. Die Bayern sollen sich aber auch eine Rückkaufoption gesichert haben. Kommentar zum Wanner-Verkauf: Bayerns Transferstrategie ist kaum nachvollziehbar

Bundesliga-Start: FC Bayern München gegen RB Leipzig hier im kostenlosen Livestream und live im Free-TV Wanner war bereits zweimal verliehen: In der Saison 2023/24 spielte er für den Zweitligisten SV Elversberg, zuletzt stand er beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Dort konnte er vor allem zu Beginn der Spielzeit überzeugen, hatte beim FC Bayern jedoch keine Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, deshalb der Wechsel zur PSV. Damit geben die Bayern den nächsten Spieler in dieser Sommertransferperiode ab und der Kader wird dünner: Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur), Kingsley Coman (Al-Nassr) und Leroy Sane (Galatasaray) verließen den Verein bereits. Auch interessant: FC Bayern München: Wirtz, Woltemade, Nkunku - Die Chronik eines Transfersommers des Chaos

+++ 19. August, 22:50 Uhr: Dilemma nach gescheitertem Woltemade-Deal - Eberl darf wohl nur noch Leihspieler holen +++ Dem FC Bayern droht nach dem erfolglosen Werben um Nick Woltemade womöglich ein Fiasko auf der Zielgeraden des Sommertransferfensters. Wie "Sky" berichtet, sollen die Münchner in den letzten 24 Stunden aufgrund der endgültigen Absage des VfB Stuttgart intern den Plan aufgestellt haben, dass Sportvorstand Max Eberl sich bis zum Deadline Day wohl nur noch auf Leihgeschäfte konzentrieren soll, anstatt teure feste Transfers aus der Zeitnot heraus anzustreben. Entsprechend schwierig dürfte es werden, bis Ende des Monats noch hochkarätige Verstärkungen für den dünn besetzten Kader zu finden, den auch Stürmer-Star Harry Kane bereits angemahnt hat (siehe Eintrag 17. August, 12:30 Uhr). Ein Wechsel von Ex-Bundesliga-Star Christopher Nkunku ist demnach trotz der offenbar bereits längst erfolgten Einigung zwischen dem Rekordmeister und dem Franzosen unter diesen Voraussetzungen nur sehr schwer zu realisieren. So hätte der FC Chelsea wohl erneut deutlich gemacht, dass weiterhin keine Leihe für die Londoner in Frage käme. Nkunku, Eberl, Sportdirektor Freund und Trainer Vincent Kompany sind dem Bericht nach derzeit wohl sehr frustriert über die zerfahrene Situation, die in der nächsten Enttäuschung statt einem Wechsel zu enden droht. Somit soll Ex-Klub RB Leipzig offenbar weiterhin im Rennen um den flexibel einsetzbaren Offensivspieler sein, die Gespräche mit Chelsea wären wohl nie abgebrochen worden. Darüber hinaus hätten auch noch weitere Teams Interesse an dem 27-Jährigen, der noch bis 2029 bei den "Blues" unter Vertrag steht.

+++ 19. August, 18:27 Uhr: Alejandro Garnacho sagt wohl ab und will nur zum FC Chelsea +++ Der FC Bayern hat sich auf der Suche nach einer Verstärkung in der Offensive offenbar den nächsten Korb abgeholt. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, habe der argentinische Nationalspieler Alejandro Garnacho von Manchester United eine Anfrage der Münchner in den letzten 48 Stunden abgelehnt. Der 21 Jahre alte Linksaußen wolle demnach nur zum FC Chelsea wechseln. Ein weiterer Punkt, der für einen Transfer nach London spreche, sei das exzellente Verhältnis zwischen United-Geschäftsführer Omar Berrada und den Chelsea-Bossen, so Romano. Für die Bayern hingegen wird die Suche nach einem Flügelspieler nun langsam zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Denn auch die anvisierte Verpflichtung von Christopher Nkunku vom FC Chelsea droht zu scheitern. Die Blues wollen den Angreifer offenbar nur verkaufen, die Bayern favorisieren dem Vernehmen nach eine Leihe. Das Transferfenster schließt am 1. September.

+++ 18. August, 18:15 Uhr: Reha-Coach Benjamin Sommer kommt wohl von Eintracht Frankfurt +++ Der FC Bayern hat offenbar einen Neuzugang zu vermelden - aber nicht für den Spielerkader. Wie die "Bild" berichtet, wurde Reha-Trainer Benjamin Sommer von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Demnach soll der 43-Jährige Leiter der Reha-Abteilung bei den Münchnern werden, die offenbar gerade umstrukturiert wird. Sommer ist seit Sommer 2019 bei der SGE beschäftigt, zuvor arbeitete er für den FC Ingolstadt. Seitdem kümmerte sich der Coach in seiner Funktion als Physiotherapeut, Osteopath und Reha-Trainer äußerst erfolgreich um die Rückkehr verletzter Eintracht-Stars auf das Feld und konnte dabei über die Jahre hervorragende Resultate vorweisen. Entsprechend hoch angesehen ist der Genesungs-Guru sowohl beim Trainerteam als auch den Spielern. Zuletzt half Sommer in Zusammenarbeit mit seinem Team dabei, dass Torhüter-Hoffnungsträger Kaua Santos sich derart schnell von seinem Kreuzbandriss erholt. Auch daher wollte der deutsche Rekordmeister den Reha-Fachmann wohl unbedingt an die Isar lotsen. Laut Bericht ist bereits alles in trockenen Tüchern. So wurde Sommer offenbar bereits am Montag der Bayern-Mannschaft vorgestellt und soll offenbar direkt mit seiner Arbeit an der Säbener Straße beginnen. Arbeit hat er dabei genug mit den langzeitverletzten FCB-Stars Jamal Musiala (Reha-Training nach Wadenbeinbruch mit Bandverletzungen), Alphonso Davies (Reha-Training nach Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Reha-Training nach Mittelfußbruch). Das Trio soll in den kommenden Wochen respektive Monaten behutsam wieder an den Kader von Trainer Vincent Kompany herangeführt werden, aber jeweils möglichst bald wieder auf den Platz zurückkehren. Auch interessant: FC Bayern München: Erkenntnisse zum Franz-Beckenbauer-Supercup - Dayot Upamecano und Leon Goretzka müssen bleiben. Und: FC Bayern München - Transfergerüchte: Fünf mögliche Alternativen zu Chelsea-Star Christopher Nkunku

+++ 17. August, 12:30 Uhr: Harry Kane bemängelt fehlende Kadertiefe +++ Der FC Bayern hat mit dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart zwar den Franz-Beckenbauer-Supercup gewonnen, doch die Münchner haben wohl weiterhin an einigen Baustellen im Kader zu arbeiten. Das sieht auch Harry Kane so, dessen Worte nach Abpfiff durchaus als Signal an die Vereinsführung gewertet werden können: "Es ist einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe", erklärte der Engländer. "Es ist zwar noch etwas Zeit bis zum Ende des Transferfensters, aber das liegt an Max [Eberl], Christoph [Freund] und dem Trainer, solche Entscheidungen zu treffen." Kane betonte zwar auch die Qualität der Talente im Kader, blieb aber bei seiner klaren Einschätzung: "Wir haben ein paar richtig gute junge Spieler, die in der Vorbereitung überzeugt haben. Aber wir sind ein bisschen dünn besetzt, wenn wir ehrlich sind. Wir Spieler können das nicht beeinflussen. Die Verantwortlichen müssen entscheiden, was sie für richtig halten." Insbesondere in der Offensive besteht beim Rekordmeister nach der Verpflichtung von Luis Diaz weiterhin Handlungsbedarf. Wunschstürmer Nick Woltemade wird wohl nicht mehr nach München wechseln, zuletzt wurden die Bayern mit Chelseas Christopher Nkunku in Verbindung gebracht. Update: FC Bayern München: Lothar Matthäus widerspricht Harry Kanes Sorgen - "Finde ich nicht"

+++ 16. August, 11:55 Uhr: Bayern handelt sich wohl Korb bei Xavi Simons ein +++ Absage für den FC Bayern? Laut "Sky" soll der Rekordmeister noch einmal versucht haben, Xavi Simons von einem Transfer nach München zu überzeugen - ohne Erfolg. Demnach habe sich der Profi von RB Leipzig bereits für einen Wechsel zum FC Chelsea entscheiden, die Konditionen zwischen den Blues und RB müssen allerdings noch geklärt werden. Entscheidend könnte in diesem Zusammenhang sein, dass Chelsea Christopher Nkunku noch los wird. Auch in diesem Punkt könnten die Bayern eine Rolle spielen, soll der Angreifer übereinstimmenden Medienberichten zufolge doch auf der Liste des Rekordmeisters stehen.

+++ 15. August, 18:03 Uhr: Tendenz um Paul Wanner zeichnet sich wohl ab +++ Rund um Paul Wanner zeichnet sich beim FC Bayern laut "Abendzeitung" wohl eine Tendenz bezüglich seiner sportlichen Perspektive ab. Dem Bericht nach sei eine erneute Leihe des 19-Jährigen das wahrscheinlichste Szenario. Neben Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, dem Hamburger SV und Stuttgart soll auch der niederländische Meister PSV Eindhoven interessiert sein. Bislang soll Bayern-Sportvorstand Max Eberl alle Anfragen abgelehnt haben. Allerdings dürfte eine Leihe Wanners laut "Sky" wieder aktuell werden, sobald die Münchner sich in der Offensive doch noch personell verstärken. Nach dem wohl gescheiterten Transfer von Nick Woltemade dürfte nun wieder Christopher Nkunku vom FC Chelsea im Fokus des Rekordmeisters sein. Wanner war zuletzt zwei Mal in Folge verliehen, zunächst zur SV Elversberg, in der Saison 2024/25 zum 1. FC Heidenheim. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

+++ 15. August, 7:54 Uhr: Milan bereitet angeblich Angebot für Josip Stanisic vor +++ Bayerns Abwehrspieler Josip Stanisic hat offenbar das Interesse der AC Mailand geweckt. Wie Transfer-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, wollen die Rossoneri noch in diesem Sommer ein Angebot für den Kroaten abgeben. Bei den Italienern soll Stanisic demnach eine gravierende Lücke auf der rechten Abwehrseite schließen. In der laufenden Transferperiode haben gleich fünf Rechtsverteidiger den Klub verlassen. Auch andere Vereine seien an Stanisic interessiert. Laut "Sport Bild" sei ein Verkauf des 25-Jährigen aber nicht geplant, stattdessen wollen die Bayern angeblich lieber Sacha Boey abgeben. Zudem sei die Flexibilität von Stanisic ein wichtiger Faktor, schließlich kann er in der Abwehr alle Positionen bekleiden. Stanisic hatte erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag bei den Bayern langfristig bis 2029 verlängert.

+++ 14. August, 20:30: Zukunft von Juwel Jonah Kusi-Asare wohl geklärt +++ Juwel Jonah Kusi-Asare bleibt offenbar beim FC Bayern. Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen des Rekordmeisters den 18-jährigen Stürmer wohl bereits darüber informiert, dass Trainer Vincent Kompany in der kommenden Saison fest mit dem Schweden als Backup für Stürmerstar Harry Kane plant. Weiter heißt es, dass die Münchner darum gebeten hätten, alle Leih-Angebote direkt abzublocken. Die Nachwuchshoffnung kam im Winter 2024 laut "transfermarkt.de" für 3,5 Millionen Euro von AIK aus Stockholm an die Isar und besitzt einen Vertrag bis 2026 beim Rekordmeister. In dem Bericht wird auch erwähnt, dass die Bayern bereits an der Verlängerung des auslaufenden Vertrag von Kusi-Asare arbeiten sollen. Das Juwel konnte in der Vorbereitung seine Torgefahr unter Beweis stellen und sich für Einsatzzeiten empfehlen. Mit sehenswerten Treffern gegen die Tottenham Hotspur und Grasshoppers Zürich wusste er zu überzeugen.

+++ 14. August, 08:46: Jetzt also doch - Coman auf dem Weg nach Saudi-Arabien +++ Das Hickhack um Kingsley Coman scheint nun doch ein Ende zu finden. Laut Transferexperte Fabrizio Romano werde der französische Flügelflitzer München in den kommenden Stunden in Richtung Al-Nassr verlassen. Die Ablösesumme soll bei unter 30 Millionen Euro liegen, Coman mit einem Dreijahresvertrag. ausgestattet werden. Gestern drohte der Deal noch einmal zu platzen. Es wurde berichtet, dass die Vereinsführung des FC Bayern die von Max Eberl ausgehandelten 30 Millionen Euro als zu gering empfinde - insbesondere im Hinblick auf die 75 Millionen Euro, die für den nur acht Monate jüngeren Luis Díaz ausgegeben wurden. Zudem war die Klubspitze wohl besorgt, dass die Offensive bei einem Coman-Wechsel zu dünn besetzt wäre - vor allem auch nach den Abgängen von Thomas Müller, Mathys Tel und Leroy Sané. Nun fand wohl ein erneutes Umdenken statt. Mehr Infos: FC Bayern: Transfer von Kingsley Coman stand auf der Kippe - Bekam Max Eberl kein grünes Licht von den Bossen?

+++ 13. August, 17:55 Uhr: Nächster Abgang? Zukunft von Jonah Kusi-Asare wohl weiter offen +++ Gibt der FC Bayern das nächste Talent ab? Wie "Sky" berichtet, soll in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Zukunft von Jonah Kusi-Asare getroffen werden. Demnach ist bis dato weiterhin offen, ob der 18-Jährige ausgeliehen wird oder fest für die Kaderplanung von Trainer Vincent Kompany für die kommende Saison vorgesehen ist. Der Stürmer konnte in der Vorbereitung durchaus Eigenwerbung betreiben und überzeugte mit jeweils sehenswerten Treffern gegen die Tottenham Hotspur und Grasshoppers Zürich. Der Schwede kam im Winter 2024 laut "transfermarkt.de" für 3,5 Millionen Euro von AIK aus Stockholm an die Isar und besitzt einen Vertrag bis 2026 beim Rekordmeister. Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen würde aktuell eine Rolle als Backup von Stürmerstar Harry Kane als nächster Entwicklungsschritt für das Juwel Sinn ergeben. Die Frage nach einer Leihe stellt sich eigentlich nicht - besonders, da in der aktuell sehr dünn besetzten Offensive der Bayern mit Kingsley Coman nach Thomas Müller und Leroy Sane wohl der nächste Star in Kürze den Klub verlassen wird. Dem Bericht zu Folge sollen die Interessenten für Kusi-Asare aber geradezu Schlange stehen. Auch interessant: FC Bayern: Ex-Spieler Mathys Tel Opfer von rassistischen Anfeindungen nach Elfer-Fehlschuss

+++ 12. August, 15:40 Uhr: Lennart Karl sagt europäischen Interessenten ab +++ Der Name Lennart Karl ist in den vergangenen Wochen immer häufiger aufgetaucht, und das nicht nur beim neutralen Beobachter. Das 17-jährige Offensivtalent des FC Bayern stand offenbar bei mehreren europäischen Spitzenvereinen auf dem Zettel, unter anderem bei Real Madrid und Ajax Amsterdam, wie "Sky" berichtet. Ein Wechsel war jedoch kein Thema – Karl sieht seine Zukunft in München, wo er gemeinsam mit seinem Berater Michael Ballack und den Klubverantwortlichen einen klaren Karriereplan verfolgt. In der kommenden Saison plant Trainer Vincent Kompany mit dem Linksfuß als Backup für Michael Olise auf der rechten Außenbahn. Erste Ausrufezeichen setzte Karl bereits bei der Klub-WM, ehe er im Testspiel gegen Tottenham Hotspur für einen weiteren Höhepunkt sorgte: Nach seiner Einwechslung zog er energisch nach innen und traf per präzisem Schuss ins lange Eck – sein Premierentor bei den Profis. Kurz darauf folgte die Vertragsverlängerung bis 2028. Mit seinem 18. Geburtstag im Februar 2026 wird aus dem aktuellen Fördervertrag ganz automatisch ein Profivertrag. Dass der FC Bayern Schwierigkeiten hat, die eigenen Talente an die Profis heranzuführen, ist seit Jahren ein bekanntes Problem. Die nächste Chance kriegen sie nun mit Lennart Karl. Dahinter stehen aber auch einige interessante Namen auf der Liste. Neben Karl hat auch der 16-jährige Wisdom Mike seinen Vertrag verlängert. "Sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlović und Josip Stanišić weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft", so Eberl zu der Vertragsverlängerung der beiden Talente. Auch interessant: FC Bayern - Tom Bischof, Lennart Karl, Paul Wanner und Co.: Die Münchner Youngster im Talente-Check

+++ 11. August, 20:29 Uhr: Diese Kandidaten sollen möglicherweise Ersatz für Kingsley Coman sein +++ "Sky-Sport"-Informationen zufolge wollen die Bayern auf jeden Fall noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um einen Ersatz für Kingsley Coman zu verpflichten, der sich dem Ronaldo-Klub Al-Nassr anschließen wird. Eine Möglichkeit wäre, Coman positionsgetreu zu ersetzen – etwa durch den 20-jährigen Malick Fofana von Olympique Lyon, der noch bis 2028 beim französischen Traditionsklub unter Vertrag steht. Eine weitere Option ist der immer wieder heiß gehandelte Nick Woltemade vom VfB Stuttgart, der den FCB zwar nicht auf der Flügelposition verstärken würde, dem Rekordmeister aber mehr Flexibilität in der Offensive verleihen könnte. Xavi Simons, zuletzt intensiv mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, soll nun wieder zu einer interessanten Personalie geworden sein. Bei den "Blues" stehen zudem zwei Offensivakteure unter Vertrag, die auch auf der Liste des FCB stehen, darunter ein ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig. Christopher Nkunku und Nicolas Jackson, die beim Londoner Spitzenklub keine Zukunft mehr haben, sollen das Interesse der Münchner geweckt haben. Interessant: Nkunku wird von Pini Zahavi beraten – dem Spielerberater von Ex-FCB-Star Leroy Sané und Neu-Bayer Jonathan Tah. Auch interessant: FC Bayern München: Transfer von Kingsley Coman wackelt - Unklarheit über Höhe der Ablöse

+++ 11. August, 06:05 Uhr: FC Bayern holt wohl neues Vorstandsmitglied aus Stuttgart +++ Nach dem Abschied von Finanzvorstand Michael Diederich soll der FC Bayern München wohl schon einen Ersatz gefunden haben. Laut "Sky" soll es sich dabei um Rouven Kasper vom VfB Stuttgart handeln. Der 43-Jährige soll den Schwaben demnach wohl schon mitgeteilt haben, dass er in den Vorstand des Rekordmeisters wechseln wolle, obwohl er in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 hat. Ob Marketing- und Vertriebs-Experte Kasper den Münchner daher eine Ablöse kostet, sei noch nicht geklärt. Für Kasper wäre es eine Rückkehr nach München, von 2016 bis Anfang 2022 arbeitete er bereits als sogenannter Global Sports Director für den FC Bayern.