Der FC Bayern München empfängt am 2. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. So seid ihr live im TV und Livestream dabei und könnt die Partie im Liveticker verfolgen.

Showtime in der Allianz Arena. Zum ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison 2023/24 gastiert der FC Augsburg am Sonntag um 17:30 Uhr beim FC Bayern München und will bestenfalls einen Zähler aus der bayerischen Landeshauptstadt mitnehmen. FCB-Coach Thomas Tuchel und Co. dürften nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Bremen auf den zweiten Dreier schielen.

Nicht mit dabei ist Offensivstar Jamal Musiala, der deutsche Nationalspieler zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird in den kommenden Wochen pausieren müssen. Auch Kapitän Manuel Neuer steht noch nicht zur Verfügung, der Keeper soll aber bald wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

Auf der Gegenseite muss FCA-Trainer Enrico Maaßen auf Neuzugang Patric Pfeiffer verzichten, der nach einer Tätlichkeit in der Vorsaison noch nicht mitwirken darf. Dafür ist Robert Gumny, der beim spektakulären 4:4 gegen Gladbach noch gesperrt gefehlt hatte, wieder eine Option. Ex-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der zur neuen Spielzeit von Ermedin Demirovic abgelöst wurde, muss nach einer Fuß-OP noch immer zuschauen.

+++ Update, 27. August, 19:27 Uhr: Bayern siegen durch Doppelpack von Kane +++

Der FC Bayern München schlägt den FC Augsburg im bayrischen Duell mit 3:1 und feiert im zweiten Bundesligaspiel der Saison den zweiten Sieg! Nachdem die 2:0-Halbzeitführung noch etwas glücklich gewesen war, verdienten sich die Hausherren den Erfolg im zweiten Durchgang redlich. Vor allem Kingsley Coman kurbelte das Münchner Offensivspiel immer wieder an und bediente auch vor dem dritten Tor Davies entscheidend, der dann mustergültig zu Harry Kanes Doppelpack servierte. Nachdem der Engländer seinen dritten Treffer knapp verpasst hatte, kamen die Gäste nach einer insgesamt soliden Leistung zumindest noch zum Ehrentreffer. Gefährlich wurde es für den FC Bayern aber nicht mehr. Aufgrund der weniger erzielten Tore reiht sich der FCB in der Tabelle hinter Tabellenführer Union Berlin ein, Augsburg rangiert auf Platz elf. Weiter geht es für beide Teams am kommenden Samstag. Die Bayern treten dann bei Borussia Mönchengladbach an, Augsburg hat den VfL Bochum zu Gast. Tschüss aus München und noch einen schönen Abend!