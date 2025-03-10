FC Bayern München: Vertragsstreit mit Alphonso Davies? News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

Anzeige

Anzeige

+++ 31. Oktober, 10:09 Uhr: Vertragsstreit zwischen FCB und Alphonso Davies? +++ Seit Monaten schon ist Alphonso Davies verletzt. Der Linksfuß erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss. Die Hoffnung ist, dass er womöglich noch 2025 auf dem Platz stehen kann. Offenbar gibt es jedoch Unstimmigkeiten, was die Lohnfortzahlung zwischen dem Kanadier und dem FCB angeht. Das berichtet die "Bild". Am 1. Juli trat der zuletzt verlängerte Vertrag von Davies in Kraft, laut dem fließt sein Gehalt auch im Verletzungsfall weiter. Allerdings verletzte sich der Außenbahnspieler, als der alte Vertrag noch Gültigkeit hatte. Dieser besagte, dass die Lohnfortzahlung nur sechs Wochen von Vereinsseite aus stattfindet. Wie sich die Parteien am Ende einigen, ist offen.

Anzeige

Anzeige

+++ 30. Oktober, 19:22 Uhr: Bayern nimmt Top-Talent aus den Niederlanden ins Visier +++ Auch wenn es bei den Bayern derzeit außergewöhnlich gut läuft, ist die Außenverteidigerposition in der Breite wohl am schwächsten besetzt. Aktuell ist nur Konrad Laimer gesetzt, Sacha Boey spielt aus Personalmangel und gilt als Verkaufskandidat. Raphael Guerreiros Vertrag läuft aus und Hiroki Ito war seit seiner Ankunft beim FCB fast durchgehend verletzt. Zur Verfügung stehen noch Josip Stanisic und Alphonso Davies, der nach seiner Verletzung wohl noch in diesem Jahr zurückkehren wird. Die Bosse um Max Eberl sehen jedenfalls Verbesserungsbedarf und sind laut "Sky"-Informationen in den Niederlanden fündig geworden. Offenbar handelt es sich um Givairo Read. Ein 19-jähriges Rechtsverteidigertalent von Feyenoord Rotterdam. Er stand in dieser Saison bereits in zwölf Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Auch interessant: Nick Woltemade: Gigantischer Hype in England! Eine Leistungsexplosion mit Ansage – Kommentar

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 29. Oktober, 16:51 Uhr: Bayern senkt bei Min-jae Kim wohl die Ausstiegsklausel +++ Der Südkoreaner Min-jae Kim wurde im Sommer 2023 vom FC Bayern mit hohen Erwartungen aus Neapel verpflichtet. Die Erwartungen waren so hoch, dass die Münchner den Innenverteidiger nach Informationen der "Sport-Bild" mit einer Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro ausstatteten für den Fall, dass ihn ein anderer Verein versuchen sollte abzuwerben. Mittlerweile aber wäre der FCB offenbar schon froh, wenn sich ein Abnehmer schon für deutlich weniger Ablöse finden würde. Denn Kim, dessen Vertrag bis 2028 läuft, ist in der Hackordnung der Innenverteidiger bei den Bayern hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano mit Abstand nur noch die Nummer 3. Deshalb, so will die "Sport Bild" erfahren haben, haben die Bayern die Klausel von 100 auf 70 Millionen Euro heruntergesetzt. Doch auch für diese Summe sollte sich kaum ein vernünftig wirtschaftender Interessent finden. Kim hatte vor zwei Jahren um die 45 Millionen Euro gekostet, sein Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" aber inzwischen nur noch bei 32 Millionen. Immerhin: Inter Mailand und Juventus Turin sollen zumindest grundsätzlich an einem Transfer interessiert sein. Auch interessant: DFB-Pokal: FC Bayern München gewinnt beim 1. FC Köln - die Noten und Einzelkritiken der Profis vom FCB

+++ 28. Oktober, 13:19 Uhr: Fisnik Asllani heißer Kandidat als Kane-Backup +++ Fisnik Asllani spielt momentan bei der TSG Hoffenheim eine famose Saison. In neun Pflichtspielen kommt der 23-Jährige bisher auf sechs Tore und zwei Assists. Bereits letztes Jahr überzeugte der Stürmer, als er leihweise dem Kader der SV Elversberg angehörte. Mit 19 Toren und zehn Assists in 39 Spielen gehörter Asllani zu den Topstürmern der Zweiten Liga. Seine bisher sehr erfolgreiche Saison hat auch große Teams angelockt. Vereine aus der Bundesliga und der Premier League zeigen bereits früh in der Saison großes Interesse an Asllani. Doch der größte Player scheint laut "Sky" der Traumverein des 23-Jährigen zu sein: der FC Barcelona. Die Katalanen beobachten die Entwicklung des Stürmers genau. Nun soll laut Infos von "Sky" auch der FC Bayern über den Kosovaren nachdenken. Der Rekordmeister zeigt sich von der Asllanis Entwicklung beeindruckt und würden ihn demnach gerne als Kane-Backup verpflichten. Auch interessant: FC Bayern München: Sportpark Unterhaching als zusätzliches Stadion? Was es kosten und wer dort spielen soll

Anzeige

+++ 27. Oktober, 22:38 Uhr: Vertrag von Lennart Karl verlängert sich wohl mit Volljährigkeit bis 2029 +++ Der aktuelle Münchner Shootingstar Lennart Karl hat seinen Vertrag kürzlich bis 2028 verlängert. Doch wie nun "Sky" berichtet, erhält der Teenager an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar 2026 einen neuen Kontrakt. Dann wird das aktuelle Arbeitspapier dem Bericht nach in einen Profivertrag umgewandelt und verlängert sich zudem auch noch um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2029. Karls Vertrag soll keine Ausstiegsklausel beinhalten. Mehr zum Thema: FC Bayern München: Lennart Karl wohl vor erneuter Vertragsverlängerung

Anzeige

+++ 27. Oktober, 10:05 Uhr: Scheitert der Abgang von Min-jae Kim an seinem hohen Gehalt? +++ Der südkoreanische Innenverteidiger Min-jae Kim steht seit Sommer 2023 beim FC Bayern unter Vertrag, nachdem er von der SSC Neapel in die Bundesliga gewechselt war. Bei den Bayern erarbeitete er sich zunächst einen Stammplatz, verlor diesen jedoch mit der Ankunft von Jonathan Tah wieder. Kim kam in dieser Saison daher bislang nur auf 426 Spielminuten, davon gingen lediglich drei Einsätze über die volle Distanz. Ein Wechsel scheint vor allem im kommenden Sommer eine realistische Option zu sein. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Kims Jahresgehalt bei rund acht bis neun Millionen Euro inklusive Prämien liegen soll. Besonders für den interessierten italienischen Markt, etwa für Inter Mailand und Juventus Turin, wäre dieses Gehalt jedoch schwer zu stemmen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis Sommer 2028. Auch interessant: FC Bayern: Lennart Karl zur WM? Warum Musiala ein Vorbild sein könnte

Anzeige

+++ 25. Oktober, 9:00 Uhr: Pep Guardiola ließ wohl Bayern-Wechsel eines City-Youngsters platzen +++ Verhinderte ausgerechnet Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola im Sommer den Wechsel eines hoch gehandelten Talents zum Deutschen Meister? Das jedenfalls berichtet "ESPN Brazil". Demnach seien die Bayern am 19-jährigen Brasilianer Vitor Reis interessiert gewesen. Der Innenverteidiger wechselte erst im Winter für 40 Millionen Euro von Palmeiras zu Manchester City, kam in der vergangenen Rückrunde unter Guardiola jedoch nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze. Doch der Trainer der "Citizens" habe ein Veto gegen einen Abgang des Top-Talents im Sommer-Transferfenster eingelegt. Er habe Reis stattdessen versichert, dass er in Zukunft eine zentrale Rolle in der Defensive der "Skyblues" spielen werde. Einem möglichen Bayern-Wechsel war damit der Riegel vorgeschoben. Bei City blieb Reis dennoch nicht: Er wurde zum spanischen FC Girona verliehen, ebenfalls Teil der City Football Group. Beim derzeitigen Schlusslicht der spanischen Liga ist Reis gesetzt.

Anzeige

+++ 24. Oktober, 16:52 Uhr: Trainingsrückkehr von zwei Bayern-Stars vor Gladbach-Spiel +++ Beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag haben Serge Gnabry und Josip Stanisic wieder voll mitwirken können. Demnach werden sie beide zum Auswärtsspiel in Gladbach fliegen und im Kader des Rekordmeisters stehen. Dies verriet Vincent Kompany vor dem Training auf der Pressekonferenz: "Wenn Stani und Serge heute normal trainieren, dann fliegen sie mit und dann haben wir sie im Kader." Gnabry fiel zwei Spiele aufgrund von Adduktorenproblemen aus, bei Stanisic verhinderte ein Innenbandteilriss im rechten Knie Einsätze seit dem 17. September, den er sich gegen den FC Chelsea am ersten Spieltag der Champions League zuzog. Gegen Borussia Mönchengladbach (Sa., ab 15:30 Uhr im Liveticker) stehen nun beide Profis wieder zur Verfügung.

Anzeige

+++ 24. Oktober, 10:15 Uhr: Kompany bestätigt Urbig-Einsatz in Gladbach +++ Jonas Urbig darf im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach sein erstes Bundesliga-Spiel in dieser Saison für den FC Bayern München bestreiten. Das bestätigte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Zuvor hatte bereits die "Bild" berichtet, dass der Youngster anstelle von Manuel Neuer im Tor stehen wird. Urbig stand bislang nur beim 3:2 beim SV Wehen Wiesbaden in der ersten Runde im DFB-Pokal auf dem Platz. Drei Partien verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich, ansonsten musste er dem Kapitän den Vortritt lassen.

+++ 23. Oktober, 17:35 Uhr: Jonas Urbig soll wohl Manuel Neuer gegen Gladbach ersetzen +++ Manuel Neuer könnte am 8. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wohl eine Pause bekommen und durch Jonas Urbig ersetzt werden. Das berichtet die "Bild". Der Zeitpunkt würde Sinn ergeben, denn der Rekordmeister ist in der Woche darauf im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln dazu gezwungen, eine Veränderung im Tor vorzunehmen. Neuer ist nach seiner Roten Karte aus der Vorsaison im Pokal gegen Bayer Leverkusen immer noch gesperrt. Somit hätte Urbig eine weitere Partie, um in den Rhythmus zu kommen. Sein bisher einziger Einsatz in der laufenden Saison war in der ersten Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden. Der 22-Jährige sollte demnach eigentlich schon in den vergangenen Wochen eingesetzt werden, allerdings zog er sich Ende September im Training einen Muskelfaserriss zu und fiel in der Folge rund zwei Wochen aus. Es gäbe mit Urbig drüber hinaus offenbar eine Absprache, dass er in dieser Saison hin und wieder für Neuer einspringen und Spielpraxis sammeln dürfe. Darüber soll aber wohl situativ entschieden werden, ein fixer Plan würde demnach nicht exisitieren.

Anzeige

Anzeige

+++ 23. Oktober, 14:24 Uhr: Jamal Musiala zurück auf dem Trainingsplatz - Comeback noch dieses Jahr?+++ Das sehnlichst erwartete Comeback von Jamal Musiala rückt näher: Der Jungstar des FC Bayern absolvierte am Donnerstag, rund dreieinhalb Monate nach seiner schweren Verletzung, eine erste kleine Einheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Für Musiala standen Koordinationsübungen und einige Runden an. Wann Musiala, der sich am 5. Juli bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hatte, dem Rekordmeister wieder voll zur Verfügung steht, ist offen. Sportvorstand Max Eberl hatte aber unlängst bei Musiala sowie den weiteren Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito die "ernsthafte Hoffnung" geäußert, "dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können".

+++ 22. Oktober, 17:55 Uhr: Vertragsverlängerung von Kompany aus Sorge vor Manchester City? +++ Nach Informationen der "Bild" hat die schnelle Vertragsverlängerung von Bayern-Trainer Vincent Kompany wohl einen konkreten Hintergrund. Der bis 2027 datierte Vertrag des Belgiers wurde offenbar vorzeitig verlängert, weil es auf Vereinsseite Befürchtungen gab, Kompany könne in naher Zukunft zu seinem früheren Klub Manchester City zurückkehren – diesmal als Trainer und möglicher Nachfolger von Pep Guardiola. Auch interessant: FC Bayern: Nico Schlotterbeck nach München? Das sagt Michael Reschke Kompany, der von 2008 bis 2019 für die "Skyblues" gespielt hatte und dort zur Vereinsikone wurde, arbeitete in seinen letzten drei Profijahren eng mit Guardiola zusammen. Zwischen beiden soll bis heute ein gutes Verhältnis bestehen – Guardiola gilt offenbar als eine Art Mentor für Kompany. Ein sportlicher Vergleich zeigt zudem, dass Kompany seinem ehemaligen Coach in mancher Hinsicht nacheifert: Guardiola war der schnellste Trainer, der mit Bayern die 100-Punkte-Marke erreichte – Kompany ist nun der zweitschnellste.

Anzeige

+++ 20. Oktober, 17:30 Uhr: Stanisic wieder im Mannschaftstraining - Gnabry trainiert individuell +++ Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag der Champions League den FC Brügge (Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker). Nach dem Sieg im Kracher gegen den BVB darf sich der Rekordmeister dabei aus Kadersicht Hoffnung auf Verstärkungen machen, da zwei zuletzt verletzte Stars wieder trainieren konnten. Wie die Münchner auf der Klub-Homepage bekanntgaben, hat Verteidiger Josip Stanisic nach seiner Verletzung des Innenbands im rechten Knie erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können. Der 25-Jährige hatte sich die Verletzung beim Königsklassen-Auftaktsieg gegen den FC Chelsea zugezogen. Und auch in der Offensive gibt es gute Nachrichten. Denn auch der zuletzt so formstarke Serge Gnabry, der den Klassiker wegen Adduktorenbeschwerden kurzfristig verpasst hatte, konnte am Montag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Nebenplatz absolvieren. Ob beide Spieler gegen die Belgier bereits eine Alternative für Trainer Vincent Kompany darstellen können, bleibt abzuwarten. Auch interessant: FC Bayern: Vincent Kompany verlängert seinen Vertrag. Und: FC Bayern: Die Vertragsverlängerung von Vincent Kompany ist ein Versprechen für die Zukunft

Anzeige