"Morgen sofort in den Scanner": FC Bayern sorgt sich um Konrad Laimer

Der FC Bayern München sorgt sich um Konrad Laimer. Der Österreicher scheint sich in Köln verletzt zu haben.

Der FC Bayern München sorgt sich um den nächsten Außenverteidiger. Nach der Verletzung von Josip Stanisic stehen Fragezeichen hinter der Gesundheit von Konrad Laimer. "Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:1-Sieg der Bayern zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln.

Der Außenverteidiger war in der Nachspielzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste behandelt werden. Weil die Münchner das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, mussten sie das Spiel zu zehnt beenden, Laimer humpelte vom Feld.

"Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", sagte Kompany: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen. Aber gut, hoffentlich geht es Konny gut und er kann einfach weitermachen."

Für den Ligaprimus war es nicht die einzige Schrecksekunde. Auch Harry Kane und Hiroki Ito mussten behandelt werden, Sorgen bestünden bei ihnen allerdings nicht, sagte Kompany.