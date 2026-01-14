- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

"Morgen sofort in den Scanner": FC Bayern sorgt sich um Konrad Laimer

Der FC Bayern München sorgt sich um Konrad Laimer. Der Österreicher scheint sich in Köln verletzt zu haben.

Der FC Bayern München sorgt sich um den nächsten Außenverteidiger. Nach der Verletzung von Josip Stanisic stehen Fragezeichen hinter der Gesundheit von Konrad Laimer. "Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:1-Sieg der Bayern zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln.

Der Außenverteidiger war in der Nachspielzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste behandelt werden. Weil die Münchner das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, mussten sie das Spiel zu zehnt beenden, Laimer humpelte vom Feld.

"Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", sagte Kompany: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen. Aber gut, hoffentlich geht es Konny gut und er kann einfach weitermachen."

Für den Ligaprimus war es nicht die einzige Schrecksekunde. Auch Harry Kane und Hiroki Ito mussten behandelt werden, Sorgen bestünden bei ihnen allerdings nicht, sagte Kompany.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Erst zuletzt war mit Stanisic bereits ein Außenverteidiger ausgefallen. Der Kroate erlitt im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (8:1) eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk. Eine Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht.

Fußball: News und Videos
Marokkos Star Achraf Hakimi (l.) im Zweikampf
News

Drama im Elfmeterschießen: Marokko im Finale Dahoam im Afrika Cup

  • 15.01.2026
  • 00:03 Uhr
14.01.2026, xsltx, Fussball 1.Bundesliga, 1.FC Koeln - Bayern München v.l. Trainer head coach Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQU...
News

Kompany bringt dem FCB eine verlorene Qualität zurück

  • 14.01.2026
  • 23:36 Uhr
14.01.2026, Fussball 1. Bundesliga 2025 2026, 17. Spieltag, 1.FC Köln - FC Bayern München, im Rhein-Energie-Stadion Köln. Serge Gnabry (FC Bayern München) freut sich über das Tor zum 1:1, ***DFL an...
News

Gnabry über Traumtor: "War genau so gewollt"

  • 14.01.2026
  • 23:34 Uhr
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker - 2. Halbzeit 1:3

  • 14.01.2026
  • 23:22 Uhr
1. FC Köln v FC Bayern München - Bundesliga
News

Beste Hinrunde der Geschichte: Bayern siegt auch in Köln

  • 14.01.2026
  • 23:21 Uhr
1. FC Köln v FC Bayern München - Bundesliga
News

FCB-Noten: Zwei Gescholtene überragen in Köln

  • 14.01.2026
  • 23:21 Uhr
Überragend gegen Gladbach: Andrej Kramaric
News

Herbe Klatsche für Gladbach - Leipzig souverän gegen Freiburg

  • 14.01.2026
  • 23:21 Uhr
Horrorstart für Álvaro Arbelo
News

Blamage nach Alonso-Entlassung: Real fliegt gegen Zweitligist

  • 14.01.2026
  • 23:19 Uhr
Martin Zubimendi bejubelt sein Tor
News

Arsenal siegt mit Joker Havertz

  • 14.01.2026
  • 22:57 Uhr
Harter Kampf für Inter gegen Lecce
News

Serie A: Inter müht sich zu Heimsieg - Neapel patzt

  • 14.01.2026
  • 22:45 Uhr
Fußball: Galerien
RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - BundesligaUpdate

Bundesliga-Star träumt von Wechsel nach Liverpool

  • Galerie
  • 11.01.2026
  • 13:48 Uhr
DFB-Quartier

Hier residiert das DFB-Team bei der WM 2026

  • Galerie
  • 09.01.2026
  • 18:55 Uhr
imago images 1070044361

Vertrag läuft aus: Diese Stars dürfen ab sofort frei verhandeln

  • Galerie
  • 01.01.2026
  • 18:30 Uhr
Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Dortmund vs. Gladbach: Zahlen und Funfacts zum Bundesliga-Kracher

  • Galerie
  • 19.12.2025
  • 15:23 Uhr
Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipUpdate

Transfer-Duell: FCB und BVB wohl an Leicester-Juwel interessiert

  • Galerie
  • 18.12.2025
  • 17:42 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069381478

Diese kuriosen Gruppen sind bei der WM-Auslosung möglich

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:36 Uhr
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final

Müller, Kroos und Co.: Deutsche mit den meisten Titeln

  • Galerie
  • 03.12.2025
  • 14:52 Uhr
Messi Müller 2015

Müller gegen Messi: WM-Endspiel, 8:2 - und jetzt MLS-Finale

  • Galerie
  • 01.12.2025
  • 15:15 Uhr
Lennart Karl

Karl historisch: Die jüngsten Torschützen der CL-Geschichte

  • Galerie
  • 26.11.2025
  • 21:40 Uhr