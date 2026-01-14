Der FC Bayern München muss in den kommenden Spielen auf den Österreicher verzichten. Am Donnerstag informierte der Verein über die Schwere der Verletzung.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern München in den kommenden Spielen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat sich der Außenverteidiger einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Eine Ausfallzeit nannte der deutsche Rekordmeister nicht. Erfahrungsgemäß aber dürfte Laimer mehrere Wochen ausfallen und würde damit auch in den letzten beiden Spiele in der Ligaphase der Champions League fehlen.

Laimer ist nach Josip Stanisic schon der zweite Spieler innerhalb weniger Tage, der verletzungsbedingt ausfällt.

Schon kurz nach dem 3:1-Sieg der Bayern zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln ahnte Trainer Vincent Kompany nichts Gutes. "Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr", sagte der Belgier.