Im Viertelfinale der Champions League braucht Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona ein Wunder für das Weiterkommen. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur CL-Übertragung

Kann ich Dortmund vs. Barca heute auch kostenlos sehen?

BVB vs. Barca heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß?

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona heute live: So spielt der BVB

BVB vs. Barca: Halbzeitstand 1:0

BVB-Kapitän Emre Can verlangte indes für das Rückspiel ein "anderes Gesicht" der Mannschaft. Dass die Dortmunder trotzdem ein Wunder brauchen, ist wohl jedem bewusst.

Niko Kovac war nach der 0:4-Hinspiel-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona bedient: "Ein Gegentor nach einem Standard und drei nach Kontern, das ist zu viel und nicht gut. Wir haben verdient verloren."

Das Wichtigste in Kürze

Dortmund schlägt Barca - und scheidet aus

Borussia Dortmund schlägt den FC Barcelona im Rückspiel mit 3:1 und scheidet durch das 0:4 in Spanien trotzdem aus der Königsklasse aus! Die Schwarz-Gelben zeigten ein tolles Spiel mit sehr viel Einsatz, konnten das Ruder aber nicht mehr rumdrehen. Guirassy eröffnete die BVB-Aufholjagd in der Anfangsphase per Elfmeter (11.) und ließ kurz nach dem Seitenwechsel einen weiteren Treffer folgen (49.).

Auch interessant: BVB-Noten: Tragischer Held vs. FC Barcelona

Dortmunds Welle der Euphorie wurde durch ein Eigentor von Bensebaïni (54.) kurzzeitig gestoppt und die Katalanen waren für rund 20 Minuten spielbestimmend. Guirassy läutete mit seinem dritten Treffer (76.) die Schlussviertelstunde ein, doch weitere Dortmunder Tore blieben aus und damit ziehen der FC Barcelona und Hansi Flick ins Halbfinale ein!