Der BVB zeigt in Lissabon bei seinem 3:0-Sieg zwei Gesichter. Gerade das aus der zweiten Halbzeit kann der Ausweg aus der Krise sein. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Eigentlich ging dieses Duell zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon in der Champions League genau so los, wie man es zuvor erwartet hatte. Auf der einen Seite ein stark verunsicherter, formschwacher BVB. Langsam, behäbig, uninspiriert. Andererseits die spielstarken Portugiesen, die mit dem stimmungsvollen Publikum im Rücken sofort Druck ausübten.

Großchancen blieben aus, dennoch war es eher ein Warten auf den Führungstreffer für Sporting. Dass es mit einem 0:0 in die Pause ging, war die beste Nachricht für den BVB – bis zu diesem Zeitpunkt.

Denn nur wenige hatten damit gerechnet, dass die Schwarzgelben so furios, so offensiv, so zielstrebig aus der Kabine kommen würden. Mindestens 20 Minuten lang zeigte Dortmund die beste Leistung seit vielen Wochen, vielleicht Monaten.

Eine Leistung, die als Blaupause dafür dienen kann, wie man einen Weg aus der Krise findet. Der BVB presste auswärts hoch, stellte nicht nur die Räume zu und wartete darauf, was der Gegner macht, sondern suchte aktiv die Zweikämpfe.