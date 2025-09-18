Anzeige
Champions League

Eintracht Frankfurt: Im Galatasaray-Block kommt es offenbar zu Handgreiflichkeiten

  • Veröffentlicht: 19.09.2025
  • 00:14 Uhr
  • ran

Der Start in die Champions League endet für Galatasaray Istanbul mit einer bitteren Niederlage in Frankfurt. Bei einigen Auswärtsfans brennen offenbar die Sicherungen durch.

Galatasaray Istanbul ist mit großen Erwartungen in die neue Saison der Königsklasse gestartet, die 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt sorgte bei den Auswärtsfans für große Ernüchterung und Enttäuschung.

Nach dem Treffer zum Endstand durch Frankfurts Ansgar Knauff in der 75. Minute verließen einige Fans den Block, es kam offenbar auch zu Tumulten und Handgreiflichkeiten unter den Galatasaray-Anhängern.

Die Polizei musste laut "Sky" eingreifen, um für Ruhe im Auswärtsblock des Deutsche Bank Parks zu sorgen.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Einsatz an der Seitenlinie: Bayer-Coach Kasper Hjulmand
News

Drama in der Nachspielzeit: Eigentor rettet Bayer

  • 18.09.2025
  • 23:44 Uhr
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul, UEFA Champions League Arthur Theate (Eintracht Frankfurt, 3) freut sich mit Can Uzun (Eintracht Frankfurt, 42), der soeben das Tor zum 2:1 geschossen hat...
News

Frankfurt wackelt - und die Bundesliga muss trotzdem zittern

  • 18.09.2025
  • 23:42 Uhr
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Auftaktsieg für Barca und Flick - Haaland mit Rekord

  • 18.09.2025
  • 23:32 Uhr
Gute Laune bei Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt, 09) nach seiner Treffer zum 3:1, GER, Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Istanbul, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Sp...
News

Noten für SGE-Stars: Burkardt glänzt - Uzun eiskalt

  • 18.09.2025
  • 23:31 Uhr
imago images 1066609668
News

Hoher Sieg gegen Gala: Frankfurt feiert perfekten Start

  • 18.09.2025
  • 23:30 Uhr
Uzun trifft zur Führung für Frankfurt
News

Eintracht im Torrausch! Starker Start in die Champions League

  • 18.09.2025
  • 23:29 Uhr
imago images 1066602830
News

Eintracht-Fans feiern CL mit riesiger Choreografie

  • 18.09.2025
  • 22:14 Uhr
Tresoldi trifft für Brügge
News

Tor beim CL-Debüt: Tresoldi und Brügge mit perfektem Start

  • 18.09.2025
  • 20:44 Uhr
Ahead of UEFA Champions League: Eintracht Frankfurt v Galatasaray ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 17: Ilkay Gundogan (L) and Lorey Sane (C) and Mario Lemina (R) of Galatasaray attend training session...
News

Galatasaray: Die neue Star-Truppe auf dem Prüfstand

  • 18.09.2025
  • 16:45 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 18.09.2025
  • 15:54 Uhr
Mehr News und Videos
03.05.2016, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Atletico Madrid, Halbfinale, Rueckspiel, im Bild der UEFA Championsleague Pokal the UEFA Champios League Trophy during the U...
News

Champions League 2025/26 live: Warum finden heute auch Spiele statt?

  • 18.09.2025
  • 15:52 Uhr
Reece James (FC Chelsea, 24), Trevoh Chalobah (FC Chelsea, 23), Joao Pedro (FC Chelsea, 20) aergert sich ueber das Tor zum 2:0, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions Le...
News

Presse feiert Bayern: "Lektion für den Weltmeister"

  • 18.09.2025
  • 15:50 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) jubelt ueber das Tor zum 3:1, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Saison 2025 2026, 17.09.2025 GER...
News

Bayern-Noten: Kane überragt, Tah schwächelt

  • 18.09.2025
  • 15:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 18.09.2025
  • 15:43 Uhr
imago images 1066577198
News

Kurios: PSG-Trainer Enrique mit Rugby-Trick gegen Bergamo

  • 18.09.2025
  • 10:58 Uhr
Symbolbild
News

19 Atalanta-Fans nach Krawallen in Paris festgenommen

  • 18.09.2025
  • 10:57 Uhr
17.09.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: 1.Spieltag, FC Bayern München - FC Chelsea, in der Allianz-Arena München. v.l. Michael Olise (FC Bayern München) gegen Marc Cucurella (FC Chelse...
News

Wieder Pfiffe für Cucurella - Begleitschutz aus der Arena?

  • 18.09.2025
  • 10:49 Uhr
100. Sieg für Neuer in der Königsklasse
News

100 Siege und Altersrekord: Neuer in elitärem Kreis

  • 18.09.2025
  • 10:00 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Vorrunde 1. Spieltag 17.09.2025 FC Bayern Muenchen - FC Chelsea London Torwart Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025...
News

FC Bayern: Neuer knackt Champions-League-Rekord

  • 18.09.2025
  • 09:53 Uhr
FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Kommentar zum FC Bayern: Ausrufezeichen auf großer Bühne

  • 18.09.2025
  • 08:57 Uhr