Stefan Ortega ist im DFB-Team die Nummer drei. Um im Dunstkreis zu bleiben, müsste er regelmäßiger spielen. Kommt es zu einer Rückkehr in die Bundesliga?

Von Andreas Reiners und Martin Volkmar

Stefan Ortega bleibt gelassen. Was bleibt ihm auch anderes übrig?

Eine gewisse Souveränität und Geduld lernt man wohl zwangsläufig, wenn man bei Manchester City als Nummer zwei auf seine Chance wartet.

Deshalb lässt sich der 32-Jährige nicht aus der Ruhe bringen, wenn seine Karriere auf eine möglicherweise entscheidende Weggabelung stößt. Wenn die Zeit bald drängen wird.

"Alles ist denkbar. Wir kennen die Fußball-Welt, es geht manchmal schnell", meinte Ortega am Dienstag nach dem Training der Nationalmannschaft in Dortmund und sagte damit im Grunde nichts, was seine Zukunft angeht.

Doch nach ran-Informationen bleibt es für Ortega das Ziel, in Manchester mehr Spiele zu machen und sich im Idealfall den Stammplatz im Tor zu schnappen. Seit seinem Wechsel zu City 2022 hat er für das Team von Trainer Pep Guardiola 50 Pflichtspiele bestritten.