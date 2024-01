Anzeige

Am Montag kürt die FIFA den Weltfußballer des Jahres 2023 bei den "The Best FIFA Football Awards". Welche Preise werden vergeben? Wer ist nominiert? Und wo kann man die Zeremonie im TV und Livestream verfolgen? ran hat alle wichtigen Informationen zusammengestellt.

Neben dem Ballon d'Or ist die FIFA Preisverleihung "The Best" die wichtigste Fußball-Gala des Jahres. Auch in diesem Jahr werden mehrere Preise verliehen, unter anderem der Weltfußballer und die Weltfußballerin des Jahres.

Im vergangenen Jahr wurde Lionel Messi zum FIFA-Weltfußballer 2022 gekürt - der Argentinier ist mit sieben Titeln vor Cristiano Ronaldo (fünf) Rekordsieger der Trophäe. Alexia Putellas gewann die Wahl zur Weltfußballerin des Jahres 2022.

Welche Preise werden in diesem Jahr bei den "The Best FIFA Football Awards" verliehen? Wer sind die Finalisten für den Weltfußballer des Jahres? Und wer überträgt die Zeremonie im TV und im Livestream? ran hat für euch hier alle wichtigen Informationen gesammelt.