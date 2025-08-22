Bei der 1:5-Klatsche von West Ham United sorgte DFB-Stürmer Niclas Füllkrug für ein hartes Foulspiel gegen den EM-Buhmann Marc Cucurella.

In der Premier League musste sich West Ham United um den deutschen Nationalspieler Niclas Füllkrug zum Auftakt des 2. Spieltages zu Hause klar mit 1:5 (1:3) gegen den FC Chelsea geschlagen geben.

Dabei kam es schon in der ersten Halbzeit beim Stand von 3:1 für Chelsea zu einem sehr ruppigen Einsteigen des DFB-Stürmers gegen Marc Cucurella.

Füllkrug ging dabei mit vollem Tempo und recht rücksichtslos gegen den Spanier vor, trat ihn mit dem Knie bzw. Oberschenkel an dessen hinteren Oberschenkel. Kurios: Eine Gelbe Karte sah der Routinier der "Hammers" dafür aber nicht.