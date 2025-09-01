FC Liverpool: Aufatmen bei Florian Wirtz - Coach Arne Slot gibt Entwarnung
- Aktualisiert: 01.09.2025
- 09:30 Uhr
- Julian Erbs
Nachdem Florian Wirtz kurz vor Ende der Premier-League-Partie gegen den FC Arsenal ausgewechselt worden war, gab Liverpool-Coach Arne Slot Entwarnung.
Kurz zuvor hatte Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai die 'Reds' mit einem traumhaften Freistoß in Führung gebracht, ehe bei Liverpool die Alarmglocken angingen.
Nach einem Zweikampf mit Ex-BVB-Profi Mikel Merino ging Florian Wirtz zu Boden, hielt sich den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.
Auch beim DFB dürften angesichts der anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei und Nordirland die Knie weich geworden sein, zumal das andere Supertalent Jamal Musiala aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung steht.
Jetzt hat Cheftrainer Arne Slot aber für Entwarnung gesorgt. Mit einem Lächeln im Gesicht sagte er: "Nach 85 Minuten wusste er nicht, dass er an so vielen verschiedenen Stellen Krämpfe haben könnte, und genau das ist passiert."
"Willkommen in der Premier League!" für Wirtz
Der niederländische Coach legte belustigt nach: "Es war keine Verletzung, es war ein Willkommen in der Premier League!"
Das Wichtigste in Kürze
Der FC Liverpool führt die Premier-League-Tabelle nach drei Spieltagen ungeschlagen an.
Der 125-Millionen-Euro-Mann Wirtz stand zwar in allen drei Spielen dieser Saison in der Startelf, konnte dem Spiel aber noch nicht so seinen Stempel aufdrücken wie in Leverkusen.
Auch gegen den FC Arsenal tat er sich in der ersten Halbzeit schwer, steigerte sich jedoch nach der Pause und wurde bis zu seiner "verletzungsbedingten" Auswechslung deutlich stärker zum Dreh- und Angelpunkt der Liverpool-Offensive.
