Anzeige

FC Liverpool: Aufatmen bei Florian Wirtz - Coach Arne Slot gibt Entwarnung

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 09:30 Uhr
  • Julian Erbs

Nachdem Florian Wirtz kurz vor Ende der Premier-League-Partie gegen den FC Arsenal ausgewechselt worden war, gab Liverpool-Coach Arne Slot Entwarnung.

Kurz zuvor hatte Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai die 'Reds' mit einem traumhaften Freistoß in Führung gebracht, ehe bei Liverpool die Alarmglocken angingen.

Nach einem Zweikampf mit Ex-BVB-Profi Mikel Merino ging Florian Wirtz zu Boden, hielt sich den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.

Auch beim DFB dürften angesichts der anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei und Nordirland die Knie weich geworden sein, zumal das andere Supertalent Jamal Musiala aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung steht.

Jetzt hat Cheftrainer Arne Slot aber für Entwarnung gesorgt. Mit einem Lächeln im Gesicht sagte er: "Nach 85 Minuten wusste er nicht, dass er an so vielen verschiedenen Stellen Krämpfe haben könnte, und genau das ist passiert."

Anzeige
Anzeige

"Willkommen in der Premier League!" für Wirtz

Der niederländische Coach legte belustigt nach: "Es war keine Verletzung, es war ein Willkommen in der Premier League!"

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Der FC Liverpool führt die Premier-League-Tabelle nach drei Spieltagen ungeschlagen an.

Der 125-Millionen-Euro-Mann Wirtz stand zwar in allen drei Spielen dieser Saison in der Startelf, konnte dem Spiel aber noch nicht so seinen Stempel aufdrücken wie in Leverkusen.

Auch gegen den FC Arsenal tat er sich in der ersten Halbzeit schwer, steigerte sich jedoch nach der Pause und wurde bis zu seiner "verletzungsbedingten" Auswechslung deutlich stärker zum Dreh- und Angelpunkt der Liverpool-Offensive.

Auch interessant: Transfer-Ticker: Deadline Day im Sommer 2025 - Alexander Isak vor Rekordwechsel zum FC Liverpool

Mehr News und Videos
Will weg: Alexander Isak
News

Teurer als Wirtz: Liverpool vor Transfer von Isak

  • 01.09.2025
  • 08:35 Uhr
Liverpools Neuzugang Florian Wirtz
News

Wirtz und Liverpool springen nach Sieg über Arsenal auf Platz 1

  • 31.08.2025
  • 19:30 Uhr
Brajan Gruda bejubelt seinen Siegtreffer
News

Nächste Pleite für ManCity: Gruda und Brighton ärgern Guardiola

  • 31.08.2025
  • 17:22 Uhr
2232072235
News

Neues Toptalent: Liverpools Juwel schreibt Geschichte

  • 31.08.2025
  • 09:11 Uhr
Manchester United
News

Kommentar: ManUtd braucht einen radikalen Schnitt

  • 28.08.2025
  • 15:11 Uhr
Erling Haaland
News

Haaland nimmt überraschende Trikot-Änderung vor

  • 27.08.2025
  • 12:58 Uhr
Liverpool, England, August 15, 2025: Florian Wirtz of Liverpool looks on during the Premier League 2025 match between Liverpool and Bournemouth at Anfield Stadium. (Photo by Kobie Abott Sports Pres...
News

Wirtz: Liverpool eine "größere Herausforderung" als Bayern

  • 24.08.2025
  • 20:06 Uhr
Supertalent: Max Dowman
News

Mit 15 Jahren: Arsenal-Juwel feiert Debüt

  • 24.08.2025
  • 11:11 Uhr
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
News

Palhinha trifft: Spurs schocken ManCity auswärts

  • 23.08.2025
  • 15:47 Uhr
Füllkrug Cucurella
News

Premier League: Hartes Füllkrug-Foul gegen EM-Buhmann Cucurella

  • 23.08.2025
  • 01:42 Uhr