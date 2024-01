Zum Abschluss trifft die DHB-Auswahl am Dienstag in Berlin auf Frankreich (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App sowie im Livestream auf Joyn ). Der Klassiker entscheidet, ob Deutschland als Erst- oder Zweitplatzierter weiterkommt.

Die Handball-EM 2024 ist in vollem Gange. Ein Großteil der Vorrunden-Partien wurde bereits absolviert, am 16. Januar stehen die abschließenden Begegnungen der ersten Turnierphase an.

Handball-EM 2024: Hauptrunde steht an - wie ist der Modus?

Nach der Vorrunde sind zwölf von insgesamt 24 Teilnehmer eliminiert. Die verbliebenen Nationen treten nun in der Hauptrunde in zwei Sechsergruppen gegeneinander an.

Die Sechsergruppen werden gebildet aus den beiden Bestplatzierten der Vorrunden-Gruppen. In Hauptrunden-Gruppe I treten die Teams aus den Vorrunden-Staffeln A, B und C an, in Hauptrunden-Gruppe II stehen sich die Mannschaften aus den Staffeln D, E und F gegenüber.