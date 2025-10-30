Der Platz neben Max Verstappen bei Red Bull gilt als undankbar. Weil weder Liam Lawson noch Yuki Tsunoda überzeugten, steht die Frage im Raum, ob Sergio Perez zu schnell gehen musste. Hätte sich Red Bull die Trennung von Sergio Perez am Ende der Formel-1-Saison 2024 sparen können? Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass sich der Mexikaner in diesem Jahr nicht viel schlechter geschlagen hätte als seine Nachfolger Liam Lawson und Yuki Tsunoda. Holte Perez im vergangenen Jahr für die Bullen immerhin noch 152 WM-Punkte und Rang acht in der Fahrer-Weltmeisterschaft, wurde Nachfolger Lawson nach nur zwei punktlosen Rennen zu Beginn der Saison 2025 schon wieder zurück zu den Racing Bulls geschickt. Seitdem sitzt Yuki Tsunoda im Red Bull, doch der Japaner liegt vier Rennen vor Schluss lediglich auf WM-Rang 17 und holte gerade einmal 25 Pünktchen für die Bullen.

Rückblickend erscheinen die Leistungen von Perez daher in einem etwas anderen Licht. "Es ist eine sehr schwierige Position. Natürlich ist es sehr schwierig, neben Max zu sein, aber neben Max bei Red Bull zu sein, ist etwas, was die Leute nicht verstehen", betont der Mexikaner selbst bei "Sky".

Formel 1 - Perez über Zeit hinter Verstappen: "eine sehr schwierige Aufgabe" Perez fuhr insgesamt vier Jahre für Red Bull und holte in dieser Zeit immerhin fünf Grand-Prix-Siege. Zudem wurde er 2023 Vizeweltmeister hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen. Das sind Erfolge, von denen seine Nachfolger im Red Bull bislang weit entfernt waren. Ein Umstand, der Perez selbst laut eigener Aussage überhaupt nicht überrascht. Formel-1-Experte Martin Brundle: Max Verstappen hätte in Mexiko bestraft werden sollen

Formel 1: Liam Lawson verhindert Tragödie mit Streckenposten - "wollt ihr mich verarschen?" "Es gibt so viele Dinge, die ich euch darüber erzählen könnte", sagt Perez über die Herausforderungen bei Red Bull, "aber es ist einfach eine sehr schwierige Aufgabe für einen Fahrer. Kein Fahrer kann dort überleben." "Es spielt keine Rolle, ob man Hamilton oder Leclerc oder wen auch immer dorthin setzt. Er wird ein enormes Problem haben", ist sich der Mexikaner sicher und erklärt: "Es ist ein sehr einzigartiger Fahrstil, an den man sich ständig anpassen muss, um den Bedürfnissen von Max gerecht zu werden."

