Durch den souveränen Sieg schiebt sich Verstappen näher an die Konkurrenz heran. Mit 124 Punkten trennen ihn lediglich neun Zähler von Norris und 22 von Piastri. Nach Japan gelang Verstappen in Imola der zweite Grand-Prix-Sieg des Jahres.

AD (Niederlande): "Red Bull macht große Fortschritte, gerade in dem Moment, als Max und Jos Verstappen die Alarmglocken läuten ließen. Nach der Niederlage in Miami schlägt der Rennstall entschieden zurück. Dank einer Menge Updates, dank des Könnens von Max Verstappen und ja, auch dank eines mittelmäßigen McLaren."

Max Verstappen: "Der Einzige, der den Unterschied machen kann"

Telegraph (England): "Sollte McLaren den Titel tatsächlich an Red Bull und Max Verstappen verlieren, werden sie auf solche Wochenenden zurückblicken und sich fragen, was sie hätten anders machen können. Wie kann ein Auto, das vor zwei Wochenenden in Miami mit über 30 Sekunden Vorsprung gewann, dieses Mal von einem Red Bull geschlagen werden, der letzten Monat in Bahrain verdient Sechster wurde?"