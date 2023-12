Big 12 Championship: Texas Longhorns überrollen Oklahoma State Cowboys

Im Spiel um die Big 12 Championship haben sich die Texas Longhorns klar gegen die Oklahoma State Cowboys durchgesetzt. In der AAC sorgt SMU für eine kleine Überraschung.

Insgesamt brachte er 35 seiner 46 Pässe für 452 Yards und vier Touchdowns an. Einziger Schönheitsfehler war eine Interception. Wide Receiver Adonai Mitchell und Tight End Ja'Tavion Sanders knackten jeweils die 100-Yard-Marke und steuerten je einen Touchdown bei.

Auf der anderen Seite konnten die Cowboys durch die Luft einige Nadelstiche setzen. Quarterback Alan Bowman münzte 38 Passversuche in 22 Completions, 250 Yards, drei Touchdowns und eine Interceptions um.

Überraschung im AAC Championship Game

In einem lange engen Spiel krönen sich die SMU Mustangs dank des 26:14 über die Tulane Green Wave erstmals zum Champion der American Athletic Championship.

Trotz drei Turnover (inklusive zwei Interceptions von Quarterback Kevin Jennings) konnte Tulane kaum Profit daraus schlagen. Die Offense der Green Wave fand weder durch die Luft, noch am Boden wirklich statt. Quarterback Michael Pratt warf am Ende noch für 238 Yards leistete sich aber auch seine erste Interception. Seine Running Backs lieferten mit 31 Yards quasi keine Unterstützung. Zudem verwerte Tulane nur zwei von 15 Third Downs.

Bei den Mustangs reichte eine solide Run Offense, um die Fehler des Quarterbacks auszumerzen. Spielentscheidend war letztlich aber die Treffsicherheit von Kicker Collin Rogers, der die letzten zwölf Punkte von SMU erzielte und die Defense der Mustangs, die Pratt sieben Mal zu Boden brachte.