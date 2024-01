College Football: Alabama Crimson Tide verkündet Kalen DeBoer als neuen Head Coach

Trainer des Jahres

Saban wurde mehrfach ausgezeichnet:

5x SEC Coach of the Year (2003, 2008, 2009, 2016, 2020)

3x Bobby Bowden Coach of the Year (2009, 2011, 2012)

2x Paul "Bear" Bryant Award (2003, 2020)

2x Walter Camp Coach of the Year (2008, 2018)

2x AP College Football Coach of the Year (2003, 2008)

2x Eddie Robinson Coach of the Year (2003, 2008)

1x George Munger Award (2016)

1x Bobby Dodd Coach of the Year (2014) © Getty