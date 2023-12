College Football: Vier Playoff-Teilnehmer bekanntgegeben

Anzeige

Die vier Teams, die an den College Football Playoffs teilnehmen, stehen fest. Aber wie funktioniert die College Postseason überhaupt? Und welche Teams stehen zur Auswahl?

Nachdem alle Conference-Titel entschieden wurden, kündigte das College Football Playoff Selection Comittee die vier Teilnehmer der Postseason an: Michigan, Washington, Texas und Alabama.

Das sind die Halbfinal-Duelle, die ihr am 1. Januar live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de in der ran App und auf Joyn gucken könnt:

#1 Michigan vs. #4 Alabama

#2 Washington vs. #3 Texas

Aufgrund der Ergebnisse vom Wochenende musste das Gremium einige harte Entscheidungen treffen, denn mehr als vier Teams hatten einen legitimen Anspruch auf einen Playoff-Spot. Insbesondere der Ausschluss der ungeschlagenen Florida State Seminoles sorgte für Diskussionen.

Aber wie funktioniert das College Football Playoff überhaupt?

Insgesamt vier Teams nehmen an den Playoffs teil, die lediglich aus zwei Halbfinalspielen und dem Finale, dem National Championship Game, bestehen.

Das Finale findet im Januar an wechselnden Orten statt - in dieser Saison wird das Endspiel am 8. Januar 2024 im NRG Stadium in Houston, Texas bestritten (live auf ProSieben MAXX und ran.de!).