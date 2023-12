In den sozialen Medien war am Freitagmorgen zu sehen, wie das tote Tier im Vorgarten der Bruderschaft FarmHouse lag. Auf den Kadaver war der Satz "F*** FH" (FH für FarmHouse) geschrieben.

Eine getötete Kuh der Longhorn-Rasse wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände einer Studentenverbindung der Oklahoma State University gefunden. In den Körper wurde eine schmähende Äußerung geritzt.

Am Samstag ab 17:45 Uhr (live auf ProSieben MAXX, ran.de , Joyn und in der ran-App) treffen die Texas Longhorns im Big 12 Championship Game auf die Oklahoma State Cowboys.

In einem Statement stellte die Oklahoma State Universität klar: "Wir verurteilen jegliche Art des Tiermissbrauchs und werden dafür sorgen, dass harte Konsequenzen im Nachgang an die Ermittlungen erfolgen."

Bruderschaft FarmHouse von Kadaver-Skandal schockiert

Der allgemeine Schockzustand rund um die widerliche Aktion hält weiter an.

"Als ein Chapter, das auf den Grundsätzen unserer landwirtschaftlichen Wurzeln basiert, sind wir genauso angewidert und überrascht von diesem Vorfall wie unsere Kollegen auf dem Campus", gab die Bruderschaft, die 1928 gegründet wurde, in einer Erklärung bekannt.

"Es ist entmutigend zu sehen, wie wenig Rücksicht auf das Wohlergehen und die Behandlung von Tieren in dieser Situation genommen wurde. Kein Mitglied von FarmHouse war in diesen Vorfall verwickelt und wir dulden keine Grausamkeit oder Verunstaltung von Nutztieren in irgendeiner Form", heißt es weiter.