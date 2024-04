College Football: NCAA will Prop-Wetten auf Spieler verbieten

Anzeige

Die National Collegiate Athletic Association (NCAA) will Prop-Wetten auf Spieler am College verbieten, da sie die "Integrität des Wettbewerbs bedroht" sieht.

von Daniel Kugler

Die US-Sportwelt wird aktuell einmal mehr von Wettskandalen in Atem gehalten. Während in der jüngeren Vergangenheit immer wieder NFL-Spieler gegen die Vorgaben der Liga verstießen und sanktioniert wurden, kam es innerhalb weniger Tagen nun in zwei anderen der großen Sportarten der Vereinigten Staaten zu Ungereimtheiten.

So wurden innerhalb einer Woche in der NBA Ermittlungen gegen Raptors-Center Jontay Porter wegen unrechtmäßiger Prop-Wetten bekannt, dazu steht Dodgers-Star Shohei Ohtani in der MLB im Mittelpunkt einer Glücksspieluntersuchung.

Diese Entwicklungen brachten nun die National Collegiate Athletic Association (NCAA) in Form ihres Präsidenten Charlie Baker dazu, sich für ein Verbot von Prop-Wetten im College-Sport einzusetzen. Baker schilderte in einem Statement die derzeitigen Bestrebungen der Organisation, Lobbyarbeit bei Politikern in den Bundesstaaten zu betreiben, in denen Sportwetten legal sind, und sich für deren Bann am College einzusetzen.

"Sportwetten sind im ganzen Land auf dem Vormarsch, wobei Prop-Wetten weiterhin die Integrität des Wettbewerbs bedrohen und dazu führen, dass Studenten- und Profi-Athleten belästigt werden", wird Baker von "Front Office Sports" und "Pro Football Talk" in einer Erklärung zitiert.