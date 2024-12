College Football: Wird das Flaggenhissen auf dem Platz zur Straftat?

"O.H.I.O. Sportsmanship Act" nennt sich das. Demnach darf "niemand am Tag eines College-Football-Wettbewerbs, sei es vor, während oder nach dem Wettbewerb, einen Fahnenmast mit einer daran befestigten Flagge in der Mitte des Footballfelds im Stadion der Ohio State University aufstellen. Wer dagegen verstößt, macht sich eines Verbrechens fünften Grades schuldig." Das würde übrigens auch für die Spieler der Gastgeber gelten, wenn sie die eigene Fahne hissen.

Im völligen Chaos also. Und im College Football will das bei aller Rivalität niemand sehen.

Als im Ohio Stadium zuletzt ein Gegner versuchte, seine Flagge in der Mitte des Platzes zu hissen, endete das in einer Schlägerei, einem Polizeieinsatz und Pfefferspray.

Rivalitäten werden im College Football intensiv ausgelebt. Zuletzt ist das aber eskaliert. Deshalb könnte es in Zukunft harte Konsequenzen geben.

Das Wichtigste in Kürze

College Football: Knast für das Hissen von Flaggen?

Mögliche Folgen sind eine Freiheitsstrafe von sechs bis zwölf Monaten, eine Geldstrafe von bis zu 2.500 US-Dollar und bis zu fünf Jahre auf Bewährung.

Aber warum das Ganze?

Am 30. November hatte Rivale Michigan nach einem Sieg gegen Ohio State versucht, die Flagge zu hissen, was dann zu eingangs erwähnten Tumulten führte. Die Polizei der Ohio State University untersucht aktuell den Vorfall, an dem mehrere Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren und bei dem ein Beamter verletzt wurde. Zuletzt waren Bodycam-Aufnahmen veröffentlicht worden, die für weitere Diskussionen rund um die Geschehnisse sorgten.