Bill Belichick wird aller Voraussicht nach schon bald als Trainer zurückkehren, allerdings nicht in der NFL.

Von Max Bruns

Bill Belichick hat laut US-Medienberichten der University of North Carolina at Chapel Hill eine Zusage mitgeteilt.

Laut dem "Guardian" möchte der langjährige Trainer der New England Patriots (NFL) Head Coach des College-Teams der UNC werden. Demnach erwarte Belichick innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Antwort der Tar Heels.

Dem Bericht zufolge habe Belichick den UNC-Verantwortlichen ein 400-seitiges Dokument vorgelegt, in dem er seine Struktur, Zahlungspläne, personelle Entscheidung und weitere organisatorische Details aufgelistet hat.

"Fox Sports" berichtet, dass es definitiv noch keine Einigung zwischen beiden Parteien, aber weiterhin einen "flüssigen Austausch" gibt.

In der "Pat McAfee Show" berichtete Belichick bereits, dass er "ein paar gute Gespräche" mit Lee Roberts, dem Vorsitzenden der University of North Carolina at Chapel Hill, geführt habe. "Wir werden sehen, wie es weiterläuft", hatte Belichick angekündigt.

Dabei gewährte er direkt ein paar Einblicke, wie er einen Job als College-Trainer angehen würde. "Wenn ich in einem College-Programm wäre, wäre das College-Programm eine Pipeline in die NFL für die Spieler, die die Fähigkeit haben, in der NFL zu spielen", sagte er.

Nun wird eine Entscheidung wohl zeitnah fallen.