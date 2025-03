Die Franchise scheint bei Darnold auf einen Wiederholungseffekt zu hoffen. Ein Wiederholungseffekt wie im vergangenen Jahr bei den Vikings, als er in einer verdammt starken Saison nach mehreren Jahren in der NFL endlich den Durchbruch schaffte.

Schwache Quarterback-Situation auf dem Markt

Warum also Darnold statt Smith? Zum einen, weil der frühere Jets-, Panthers-, 49ers- und Vikings-Quarterback mit 27 Jahren deutlich jünger ist als Smith (34). Zum anderen, weil die Franchise, in Person von General Manager John Schneider, in Smith dann doch nicht die Zukunft der Franchise sieht. Und dieser vermutlich teurer als Darnold geworden wäre.

Was also machen in einem Jahr, in dem die Quarterback-Klasse in der Free Agency und im Draft eher schwach einzuschätzen ist? Man geht mit der besten Übergangslösung – und das ist nun mal Sam Darnold.

In der Offensive verliert man zudem mit Tyler Lockett einen 32-jährigen Receiver, der vermutlich seinen Leistungszenit überschritten und im vergangenen Jahr Pässe für lediglich 600 Yards und zwei Touchdowns gefangen hat.

Für den Abgang von DK Metcalf bekommt man als Ausgleich immerhin einen Zweitrunden-Pick – was die Franchise im Draft 2025 gut nutzen könnte.