Nach dem dramatischen Ende im NFL-Eröffnungsspiel wird zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens gestichelt. Patrick Mahomes gibt Pechvogel Isaiah Likely einen Rat.

Dramatisches Ende eines NFL-Spiels – und feurige Aussagen im Anschluss! Das Auftaktspiel der Saison 2024 zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens endete dramatisch.

Fünf Sekunden vor dem Ende wurde ein Touchdown von Ravens-Tight-End Isaiah Likely aberkannt, weil sich sein Fuß bzw. Schuh Millimeter im weißen Bereich außerhalb der Endzone befunden hatte. Die Gäste aus Baltimore verloren in der Folge mit 20:27.

Nach der Partie wurde Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes auf der Pressekonferenz auf die mehr als nur knappe Entscheidung angesprochen und gefragt, was er Likely raten würde, um eine deratige Situation in Zukunft zu vermeiden. "Das nächste Mal musst du einfach weiße Schuhe tragen. Das ist mein Rat für dich", sagte der Spielmacher vor US-Journalisten.

Likely hatte schwarze Schuhe getragen, so dass sein Fuß außerhalb der Endzone – so knapp es auch war – klar zu erkennen war.