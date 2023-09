Anzeige

Nur wenige Tage nach dem Gewinn des WM-Titels sorgt der deutsche Basketball erneut für Schlagzeilen. Angeblich steht der FC Bayern vor der Verpflichtung von NBA-Star Serge Ibaka.

Ein prominenter Name könnte in der Basketball-Bundesliga in der kommenden Saison für neuen Glanz sorgen.

Angeblich wird der FC Bayern Basketball den Spanier Serge Ibaka verpflichten, der vor vier Jahren mit den Toronto Raptors den NBA-Titel gewann.

Der gut informierte Journalist Marc Mundet berichtet mit Verweis auf nicht näher genannte Quellen, dass der 33-Jährige beim deutschen Top-Klub aus München einen Jahresvertrag unterschreibt.

Ibaka wurde im Kongo geboren, zog aber noch im Jugendalter nach Spanien und erhielt dort die spanische Staatsbürgerschaft. Mit den Iberern wurde er 2011 Europameister und gewann ein Jahr später die olympische Silbermedaille.

Auch in der NBA war Ibaka, der sowohl als Power Forward als auch als Center eingesetzt werden kann, erfolgreich und machte sich als spektakulärer Shot-Blocker einen Namen. Drei Mal wurde ins All-Defensive First-Team der NBA gewählt.