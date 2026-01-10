- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts Q School: Diesen WM-Helden droht das Verpassen der Tour Card

  • Veröffentlicht: 10.01.2026
  • 17:29 Uhr
  • Maximilian Kayser

Völlig überraschend schafften es Charlie Manby und Andreas Harrysson bis ins Achtelfinale der Darts-WM. Bei der Q School lief es an Tag 2 der Final Stage für beide gar nicht gut. Einige Deutsche haben dagegen gute Aussichten.

Von Maximilian Kayser

Die diesjährige Darts-WM hielt einige Überraschungen parat. Viele gesetzte Spieler scheiterten frühzeitig, während Außenseiter weit kamen, beispielsweise der Viertelfinalist Justin Hood. Mit Charlie Manby und Andreas Harrysson schafften es zudem zwei No Names bis ins Achtelfinale - sie sicherten sich ihr WM-Ticket über die Development Tour respektive die Nordic & Baltic Qualifier.

Keiner machte nach der Weltmeisterschaft einen höheren Sprung in der Weltrangliste als Manby - der 20-Jährige verbesserte sich um 85 Plätze auf Rang 81, Harrysson um 41 Plätze auf Rang 73. Nun soll bei der Q School für beide die Tour Card folgen.

Zwar schafften es beide in die Final Stage, doch nach Tag zwei herrscht Ernüchterung: Die WM-Helden drohen, die ersehnte PDC-Tour-Card zu verpassen. Nur diese berechtigt die Darts-Profis dazu, für zwei Jahre an allen Players Championships sowie UK Open Qualifiers teilzunehmen und ist damit essentiell, um in der Weltrangliste nach oben zu klettern.

- Anzeige -
- Anzeige -

Andreas Harrysson hat Chancen, aber muss sich steigern

Der in der Order of Merit am zweitmeisten verbesserte Spieler - der Deutsche Arno Merk, für den es 66 Plätze nach oben auf Rang 100 ging - hatte sich bereits am ersten Tag des Finalturniers seine Tour Card gesichert.

Für den Schweden Harrysson begann die Final Stage gut: Er schaffte es an Tag Eins unter die besten acht Spieler der European Q School. Dort musste er sich dem Niederländer Jeffrey Sparidaans mit 2:6 geschlagen geben.

An Tag zwei aber gewann Harrysson dann nur noch eine Partie - gegen Patrick Maat verlor er überraschend mit 1:6. Nach zwei von vier Finaltagen liegt er damit auf Rang neun der Rangliste der "Nicht-Gewinner" - die besten acht bekommen ebenfalls eine Tour Card. Für "Dirty Harry" geht es nun darum, an den abschließenden beiden Tagen wieder in die Spur zu kommen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Promi-Darts-WM: Eiskalt! Joey Kelly entscheidet das Finale

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Charlie Manby: Nur ein Sieg an zwei Tagen

Noch schlimmer läuft es bei Englands Nachwuchshoffnung Manby: In der UK Q School flog er an Tag eins bereits mit Pech in Runde eins raus. Denn seine Leistung war eigentlich super: Gegen Jack Aldridge spielte er einen 98er-Average, verlor aber trotzdem mit 5:6.

An Tag zwei gewann er auch nur ein Match - in Runde zwei war bei einem 3:6 gegen Shaun Carroll Endstation. Das bedeutet Platz 76 in der Rangliste. In der UK Q School erhalten nur die ersten fünf Nicht-Gewinner eine Tour Card. Das scheint für Manby jetzt schon ausgeschlossen. Wohl seine einzige Chance: an den letzten beiden Tagen eines der Turniere gewinnen.

Matthias Ehlers schrammt an der Tour Card vorbei

An Tag zwei der European Q School sicherten sich der Spanier Cristo Reyes sowie der Harrysson-Bezwinger Sparidaans die direkten Tour Cards. In Großbritannien waren Carl Sneyd und Niall Culleton erfolgreich.

Ganz knapp wurde es für Matthias Ehlers: Erst im Finalspiel gegen den mehrfachen WM-Teilnehmer Reyes musste der Deutsche sich mit 3:6 geschlagen geben. Das eröffnet ihm aber eine exzellente Ausgangslage für die letzten Tage: Ehlers liegt auf Platz vier der Rangliste und hätte damit Stand jetzt eine Tour Card sicher. Es wäre die erste für den 44-Jährigen.

Auch einige der anderen Deutschen hatten einen starken Tag: Marvin Kraft, Luca Wolff und Yorick Hofkens erreichten alle das Achtelfinale. Gerade Kraft hat mit aktuell Platz 13 noch sehr gute Chancen auf eine Tour Card, Hofkens ist 21. und damit ebenfalls gut dabei. Auf Rang 14 findet sich mit Michael Unterbuchner ein weiterer deutscher Hoffnungsträger.

Mehr News und Videos
Darts-König: Luke Littler
News

Luke Littler schließt "millionenschweren" Deal ab

  • 10.01.2026
  • 18:29 Uhr
2246808181
News

Darts Q-School: Betrugsvorwürfe gegen deutschen Spieler

  • 09.01.2026
  • 14:43 Uhr
Steht in Runde drei: Arno Merk
News

Nach Darts-WM: Deutscher Profi sichert sich Tour Card

  • 08.01.2026
  • 18:46 Uhr
imago images 1070644802
News

Snakebite? "Die Figur funktioniert nicht mehr"

  • 08.01.2026
  • 12:20 Uhr
Marcel Althaus
News

Darts Q-School: Sieger von Promi-Darts-WM scheitert erneut

  • 08.01.2026
  • 12:07 Uhr
28 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Arno Merk during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 28 December 2025. London Alexandra Pal...
News

Darts-Q-School 2026: Teilnehmer, Stars, Modus

  • 08.01.2026
  • 10:16 Uhr
28 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Arno Merk celebrates during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Palace, London, United Kingdom on 28 December 2025. London Al...
News

Darts Q-School: 28 Deutsche überstehen 1. Runde

  • 08.01.2026
  • 00:00 Uhr
James Wade patzt im Ally Pally
News

Premier League: So reagieren die übergangenen Stars

  • 07.01.2026
  • 12:24 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler kisses the Sid Waddell Trophy after beating Gian va...
News

Premier League Darts: Das sind die Teilnehmer 2026

  • 07.01.2026
  • 08:38 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 3rd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Final Day; Luke Littler holds the Sid Waddell Trophy aloft after beating Gi...
News

Kommentar: Littlers Dominanz wirft viele Fragen auf

  • 05.01.2026
  • 15:56 Uhr