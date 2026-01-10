Darts Q School: Diesen WM-Helden droht das Verpassen der Tour Card

Völlig überraschend schafften es Charlie Manby und Andreas Harrysson bis ins Achtelfinale der Darts-WM. Bei der Q School lief es an Tag 2 der Final Stage für beide gar nicht gut. Einige Deutsche haben dagegen gute Aussichten. Von Maximilian Kayser Die diesjährige Darts-WM hielt einige Überraschungen parat. Viele gesetzte Spieler scheiterten frühzeitig, während Außenseiter weit kamen, beispielsweise der Viertelfinalist Justin Hood. Mit Charlie Manby und Andreas Harrysson schafften es zudem zwei No Names bis ins Achtelfinale - sie sicherten sich ihr WM-Ticket über die Development Tour respektive die Nordic & Baltic Qualifier. Keiner machte nach der Weltmeisterschaft einen höheren Sprung in der Weltrangliste als Manby - der 20-Jährige verbesserte sich um 85 Plätze auf Rang 81, Harrysson um 41 Plätze auf Rang 73. Nun soll bei der Q School für beide die Tour Card folgen. Darts: Q-School - 28 Deutsche überstehen 1. Runde - wer Chancen auf die Tour Card hat

Darts - Q-School: YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus verpasst erneut die Tour Card Zwar schafften es beide in die Final Stage, doch nach Tag zwei herrscht Ernüchterung: Die WM-Helden drohen, die ersehnte PDC-Tour-Card zu verpassen. Nur diese berechtigt die Darts-Profis dazu, für zwei Jahre an allen Players Championships sowie UK Open Qualifiers teilzunehmen und ist damit essentiell, um in der Weltrangliste nach oben zu klettern.

Andreas Harrysson hat Chancen, aber muss sich steigern Der in der Order of Merit am zweitmeisten verbesserte Spieler - der Deutsche Arno Merk, für den es 66 Plätze nach oben auf Rang 100 ging - hatte sich bereits am ersten Tag des Finalturniers seine Tour Card gesichert. Für den Schweden Harrysson begann die Final Stage gut: Er schaffte es an Tag Eins unter die besten acht Spieler der European Q School. Dort musste er sich dem Niederländer Jeffrey Sparidaans mit 2:6 geschlagen geben. Darts - Q-School: Arno Merk sichert sich Tour Card An Tag zwei aber gewann Harrysson dann nur noch eine Partie - gegen Patrick Maat verlor er überraschend mit 1:6. Nach zwei von vier Finaltagen liegt er damit auf Rang neun der Rangliste der "Nicht-Gewinner" - die besten acht bekommen ebenfalls eine Tour Card. Für "Dirty Harry" geht es nun darum, an den abschließenden beiden Tagen wieder in die Spur zu kommen.

Charlie Manby: Nur ein Sieg an zwei Tagen Noch schlimmer läuft es bei Englands Nachwuchshoffnung Manby: In der UK Q School flog er an Tag eins bereits mit Pech in Runde eins raus. Denn seine Leistung war eigentlich super: Gegen Jack Aldridge spielte er einen 98er-Average, verlor aber trotzdem mit 5:6. An Tag zwei gewann er auch nur ein Match - in Runde zwei war bei einem 3:6 gegen Shaun Carroll Endstation. Das bedeutet Platz 76 in der Rangliste. In der UK Q School erhalten nur die ersten fünf Nicht-Gewinner eine Tour Card. Das scheint für Manby jetzt schon ausgeschlossen. Wohl seine einzige Chance: an den letzten beiden Tagen eines der Turniere gewinnen.