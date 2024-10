Bukayo Saka (9.) mit seinem 50. Premier-League-Tor und der Ex-Dortmunder Mikel Merino (43.) trafen für Arsenal, das eine Woche zuvor überraschend in Bournemouth verloren hatte. Erneut in der Startelf stand Kai Havertz, der nach einer halben Stunde eine Großchance zum 2:1 vergab. Liverpools zwischenzeitliches 1:1 erzielte Virgil van Dijk (18.).

Der FC Liverpool hat durch ein Remis im turbulenten Topspiel beim FC Arsenal die Tabellenführung der englischen Premier League an Manchester City verloren. Die Reds fielen durch das 2:2 (1:2) mit 22 Punkten hinter den Titelverteidiger (23) zurück, der am Samstag Schlusslicht FC Southampton knapp mit 1:0 (1:0) bezwungen hatte. Arsenal (18) folgt auf Rang drei.

Zweimal geht der FC Arsenal um Kai Havertz im Topspiel in Führung – beide Male schlägt der FC Liverpool zurück. Für einen Dreier reicht es trotzdem nicht. Die Reds gehen erstmals nach acht Erfolgen in Folge nicht als Sieger vom Platz.

Ten Hag kritisierte nach der Partie den VAR-Eingriff nach einem vermeintlichen Foul des Ex-Bayern-Profis Matthijs de Ligt an Danny Ings kurz vor Schluss. Den folgenden Elfmeter verwandelte Jarrod Bowen in der (90.+2) zum Sieg.

"Vor der Saison haben sie uns den VAR-Prozess erklärt - nur wenn es klar und offensichtlich ist, sollten sie eingreifen", sagte Ten Hag: "Das hat großen Einfluss auf die Spiele. Ich kritisiere nicht die Personen, ich kritisiere den Prozess." Casemiro (81.) hatte zuvor den Rückstand durch Crysencio Summerville (74.) noch ausgeglichen.

Der FC Chelsea bleibt derweil nach einem 2:1 (1:1) im Topspiel gegen Newcastle United mit 17 Punkten in der Spitzengruppe. Teammanager Oliver Glasner gewann mit Crystal Palace 1:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur. Der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta erzielte in der 31. Minute das Siegtor, bei den Spurs wurde Timo Werner in der 62. Minute eingewechselt.