La LIGA
FC Barcelona - Real Madrid: El Clasico heute live im Free-TV, im Livestream und im Liveticker
- Aktualisiert: 11.05.2025
- 13:15 Uhr
Am 35. Spieltag der spanischen Liga empfängt der FC Barcelona Real Madrid zum Clásico. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.
Nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Inter Mailand wartet auf den FC Barcelona in La Liga direkt das nächste Highlight.
Am 35. Spieltag können die Katalanen im "El Clásico" gegen Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Die Königlichen hingegen sind bei vier Punkten Rückstand auf die "Blaugrana" quasi zum Siegen verdammt, um die Meister-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Es ist bereits der zweite Clásico innerhalb von zwei Wochen, nachdem der FC Barcelona im Finale der Copa del Rey Real Madrid mit 3:2 besiegte.
Der wohl scheidende Real-Trainer Carlo Ancelotti muss dabei auf Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal und Éder Militão verzichten. Der zuletzt kurzfristig ausgefallene Rodrygo meldete sich zuletzt aber wieder fit.
Aus deutscher Sicht schade: Marc-André ter Stegen wird gegen die "Königlichen" nicht zwischen den Pfosten stehen. Das hatte Barca-Coach Hansi Flick bereits vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Inter Mailand bestätigt. Der Torhüter hatte am vergangenen Wochenende sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben.
Das Wichtigste in Kürze
FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
- Spiel: FC Barcelona vs. Real Madrid
- Wettbewerb: La Liga; 35. Spieltag
- Datum: 11. Mai 2025
- Uhrzeit: 16:15 Uhr
- Austragungsort: Spotify Camp Nou (Barcelona)
FC Barcelona gegen Real Madrid heute live: Läuft der Clásico in der La Liga im Free-TV?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Real Madrid zu Gast beim FC Barcelona: Wird das Spiel heute im Pay-TV zu sehen sein?
Ja, im Pay-TV überträgt DAZN das Spiel live. Um den linearen Sender sehen zu können, müsst ihr ihn zu einem bestehenden Pay-TV-Abo hinzufügen.
El Clásico zwischen Barca und Real: Wo läuft die La-Liga-Partie heute im Livestream?
Im Livestream seht ihr das Spiel ebenfalls bei DAZN, dafür müsst ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst abschließen.
FC Barcelona - Real Madrid: Gibt es heute einen Liveticker zum Spiel?
Natürlich! Mit dem Liveticker auf ran.de bleibst du immer auf dem Laufenden.
FC Barcelona vs. Real Madrid: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung des Clásico
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de, ran-App