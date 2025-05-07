Am 35. Spieltag der spanischen Liga empfängt der FC Barcelona Real Madrid zum Clásico. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Inter Mailand wartet auf den FC Barcelona in La Liga direkt das nächste Highlight.

Am 35. Spieltag können die Katalanen im "El Clásico" gegen Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Die Königlichen hingegen sind bei vier Punkten Rückstand auf die "Blaugrana" quasi zum Siegen verdammt, um die Meister-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Es ist bereits der zweite Clásico innerhalb von zwei Wochen, nachdem der FC Barcelona im Finale der Copa del Rey Real Madrid mit 3:2 besiegte.

Der wohl scheidende Real-Trainer Carlo Ancelotti muss dabei auf Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal und Éder Militão verzichten. Der zuletzt kurzfristig ausgefallene Rodrygo meldete sich zuletzt aber wieder fit.

Aus deutscher Sicht schade: Marc-André ter Stegen wird gegen die "Königlichen" nicht zwischen den Pfosten stehen. Das hatte Barca-Coach Hansi Flick bereits vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Inter Mailand bestätigt. Der Torhüter hatte am vergangenen Wochenende sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben.