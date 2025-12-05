- Anzeige -

Julian Nagelsmann (Bundestrainer Deutschland): "Es ist keine super leichte Gruppe, aber eine machbare, in der wir uns durchsetzen wollen. Elfenbeinküste und Ecuador sind schon sehr gute Teams, Curacao ist ein eher unbekanntes Team. Ecuador hat drei vier richtige Topstars, die Elfenbeinküste ein körperlich gutes Team. Für uns geht es darum, gut ins Turnier zu starten in einer Gruppe, die machbar ist, uns aber dennoch fordert. Da wir schon alle drei Gegner kennen, können wir uns auch sehr exakt vorbereiten."

WM 2026: Gute Gruppe? Nagelsmann äußert sich zur Auslosung

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Ich sehe es auch so (wie Nagelsmann, Anm. d. Red.). Ich habe schon im Vorfeld gesagt, man muss vor allen Respekt haben. Cote d'Ivoire, Afrikameister, ist sicherlich ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner. Curacao ist ein Exot. Da freue ich mich aber auch extrem drüber, dass wir mal so ein Los gezogen haben. Gegen Ecuador haben wir auch schon bei Weltmeisterschaften gespielt. Insofern ein bekannter Gegner, aus Südamerika. Aber wir haben eine gute Mischung aus verschiedenen Kontinenten. Jeden, der sich qualifiziert hat, in Südamerika, in Afrika, sollte man sehr ernst nehmen. Aber ich glaube, die Jungs werden sich optimal vorbereiten." David Raum (Nationalspieler/RB Leipzig): "Eine Gruppe mit sehr interessanten Gegnern, die für uns auf jeden Fall machbar sein sollte. Es sind genau diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Dass wir nun tatsächlich gegen die Elfenbeinküste – und damit gegen Yan Diomande – spielen werden. Vielleicht kommt es sogar zu einem direkten Duell zwischen uns. Ich freue mich darauf. Es sind starke, spannende Teams, und die Aussicht, bei einer WM auf Teamkollegen zu treffen, steigert die Vorfreude natürlich noch einmal."

Mats Hummels (Weltmeister von 2014): "Das ist eine Gruppe, in der es keinen Zweifel am Weiterkommen geben wird. Es ist ein bisschen schade, dass die berühmten 'Todesgruppen' wegen der vielen Gruppen eliminiert wurden, der Modus wurde verwässert. Aber ich bin mir sicher, die deutsche Mannschaft wird beim Turnier sehr, sehr stark auftreten." Thomas Tuchel (Nationaltrainer England): "Eine schwierige Gruppe für uns und auch ein schwieriges Auftaktspiel gegen Kroatien. Sie waren das beste Team aus Topf 2. Und auch Ghana aus Topf 4 ist ein regelmäßiger WM-Teilnehmer. Mit Kudus und Semenyo spielen zwei ihrer besten Akteure in der Premier League. Sie haben eine Menge Qualität. Panama ist ein bisschen die große Unbekannte. Ich weiß jetzt noch nicht viel über das Team, aber wir werden bis Juni alles über sie wissen." Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreich): "Ich bin sehr froh, dass wir Gegner haben, gegen die wir in den letzten drei, vier Jahren noch nie gespielt haben. Auch dass wir keinen Europäer in der Gruppe haben, finde ich positiv. Ebenso ist es gut, dass wir relativ spät starten, am 16. Juni – da haben wir genug Zeit zum Akklimatisieren." WM 2026: DFB-Elf muss gegen Südamerikaner und Afrikaner ran

