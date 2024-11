Heisman Trophy: Wer setzt sich die Krone im College Football auf?

Auch in dieser Spielzeit macht eine Reihe an Youngstern auf sich aufmerksam. Von Quarterbacks über Running Backs bis hin zu einem "Two-Way-Player".

Travis Hunter, Wide Receiver & Cornerback, Colorado Buffaloes

Deutlich aktiver bewirbt Travis Hunter sein Empfehlungsschreiben für die Auszeichnung. "Niemand hat bisher geschafft, was ich geschafft habe. Also ist die Antwort ziemlich simpel in meinen Augen. Ich dominiere das Spiel in der Offensive und in der Defensive", sagte er im Rahmen eines Interviews mit "ESPN".

Hunter ist ein Unikat, spielt bei den Buffaloes sowohl Wide Receiver als auch Cornerback - auf sehr hohem Niveau. Der Youngster kommt auf 60 Catches, 757 Yards und acht Touchdowns.

Als Cornerback ließ er in seiner Deckung bislang lediglich 120 Yards zu, einen Touchdown fing noch kein direkter Gegenspieler. Zudem forcierte er einen Fumble und pflückte zwei Interceptions aus der Luft.

Hunter steht zudem Woche für Woche bei knapp über 100 Snaps auf dem Feld und damit deutlich häufiger als seine Positionskonkurrenten auf Wide Receiver und Cornerback.