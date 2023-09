College Football: Stanford, SMU und Cal wechseln in die ACC - Pac-12 zerfällt weiter

Die College-Football-Saison 2023 ( Northern Illinois at Boston College am Samstag ab 17:40 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de ) ist angelaufen, die ersten Spiele wurden absolviert. Allerdings sorgt aktuell nicht nur das Sportliche für Aufsehen. Im vergangenen Jahr verkündeten immer mehr namhafte Universitäten ihre Wechsel in eine andere Conference.

College Football: Nur noch zwei Teams in der Pac-12

Am Freitag wurde bekannt, dass zwei weitere Universitäten aus der Pac-12 austreten und in Zukunft in der Atlantic Coast Conference (ACC) mitspielen werden. Dabei handelt es sich um die University of Stanford und die University of California, Berkeley (Cal). Zudem wird auch die Southern Methodist University (SMU), bislang in der American Athletic Conference (AAC) am Start, im kommenden Jahr ACC-Mitglied.

Damit wird die ACC ab der kommenden Spielzeit die Heimat von insgesamt 18 Hochschulen sein, während die Pac-12 nur noch zwei von ursprünglich zwölf Teams zählt. Im vergangenen Jahr wurden bereits die Wechsel von UCLA und USC in die Big Ten offiziell, in diesem Jahr zogen Oregon und Washington State nach. Colorado, Arizona, Arizona State und Utah spielen ab September 2024 in der Big 12. Somit verbleiben nur noch Oregon State und Washington State in der Pac-12, deren Zukunft komplett offen sein dürfte.