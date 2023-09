Der Gescholtene ließ das nicht auf sich sitzen und machte sich vor der Partie mehrfach über Norvell lustig, etwa in dem er sein gesamtes Team mit Sonnenbrillen ausstattete.

Das Duell war schon unter der Woche von beiden Cheftrainern angeheizt worden. Colorado States Head Coach Jay Norvell hatte in einem Interview das Auftreten von Sanders mit der Aussage kritisiert, dass er Kopfbedeckung und Sonnenbrille ablegen solle, wenn er mit "Erwachsenen" spreche.

Deion Sanders hat auch sein drittes Spiel als Head Coach der Buffaloes gewonnen. Gegen die Colorado State Rams setzte sich die Truppe rund um Sanders' Sohn und Quarterback Shedeur in zwei Overtimes mit 43:35 durch.

Nach einer Woche voller Sticheleien schlagen die Colorado Buffaloes unter Deion Sanders im innerstaatlichen Derby die Colorado State in einem Thriller.

Doch im Drive darauf stellte Colorado mit einem 24-Yard-Touchdown-Catch von Xavier Weaver wieder auf Unentschieden, mit dem es auch in die Viertel-Pause ging.

Drei Plays später ging Colorado State durch einen Fumble-Return-Touchdown von Defensive Back Ron Hardge III sogar erstmals in Führung.

Das nächste Highlight folgte postwendend. Im Drive darauf marschierte Colorado State in sieben Plays 76 Yards über das Feld und besorgte mit einem 35-Yard-Pass von Fowler-Nicolosi auf Holker das 28:17 für die Rams.

Trotzdem waren es die Rams, die mit einer 21:14-Führung in die Pause gingen, nachdem Louis Brown einen Pass von Quarterback Brayden Fowler-Nicolosi über 15 Yards in einen Touchdown verwandeln konnte.

Da die Buffaloes auch die anschließende Two-Point-Conversion verwandelten und Colorado State nicht mehr kontern konnte, ging es mit 28:28 in die Overtime.

In anderthalb Minuten marschierte Colorado dann über 98 Yards bis in die Endzone. Inklusive eines 45-Yard-Passes von Sanders auf Jimmy Horn Jr. für den Touchdown.

Danach übernahmen die Buffaloes aber wieder das Ruder. Durch ein Field Goal auf acht Punkte an Colorado State herangekommen, startete das Team um Quarterback Sanders mit 2:06 Minuten auf der Uhr an der eigenen 2-Yard-Linie.

Interception beendet Partie

Beide Teams brachten ihren ersten Drive mit einem Touchdown zu Ende (im College Football starten Mannschaften in der Overtime an der gegnerischen 25-Yard-Linie).

Colorado beendete auch seinen zweiten Versuch erfolgreich, setzte aber mit einer Two-Point-Conversion (43:35), die Rams zusätzlich unter Druck, die nicht mehr kontern konnten.

Bei 4th and Goal an der 18-Yard-Linie warf Fowler-Nicolosi in die Endzone, doch der Ball wurde von Trevor Woods abgefangen, der die Partie für Colorado gewann.