Release-Datum für neues College Football Game offenbar geleakt

Angeblich wurde das Veröffentlichkeitsdatum des heiß erwarteten neuen College Football Games von EA Sports geleakt. Aber es gibt auch Zweifel an dem Gerücht.

von Mike Stiefelhagen

Es ist über ein Jahrzehnt her.

Seit 2013 warten die Football-Gamer dieser Welt auf ein Spiel für den virtuellen College Football.

Während die NFL-Fans fröhlich Madden von EA Sports zocken können, wartet der College-Fan seit Ewigkeiten auf eine Neuauflage oder Weiterführung von "NCAA Football 14".

In 2023 dann das Licht am Ende des Tunnels: EA Sports arbeitet an einer neuen Version. Das Release-Datum ist jedoch nicht bekannt. Doch jetzt gab es offenbar einen Leak.