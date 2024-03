NFL-Spielplan: Novum bei den Christmas Games 2024

Anzeige

Die NFL hat bekannt gegeben, in diesem Jahr zwei Spiele an Weihnachten stattfinden zu lassen. Da in diesem Jahr der 25. Dezember aber auf einen Mittwoch fällt, wird es zu einem Novum in der Liga-Historie kommen.

von Moritz König

Obwohl der 25. Dezember in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, wird die NFL an diesem Tag zwei Spiele austragen.

Dies hat die Liga in Form von Hans Schroeder, dem NFL Executive Vice President of Media Distribution, auf dem Annual League Meeting am Dienstag bekannt gegeben.

"Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist wirklich ein beispielloses Wachstum, und zwar nicht nur an Weihnachten, sondern auch an Thanksgiving", führte Schroeder aus.

Dies stellt ein Novum in der Geschichte dar, denn keines der bisher ausgetragenen "Christmas Games" fand an diesem Wochentag statt. Welche Teams beteiligt sind, wurde bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben.