Hat diese Serie weiterhin Bestand? Und wo läuft das Bundesliga-Spiel live? ran fasst zusammen. Übrigens: Falls ihr herausfinden wollt, wo die beiden Vereine am Saisonende landen, tippt die Spielzeit mit dem Bundesliga-Tabellenrechner durch.

Ein Blick auf die Bilanz in direkten Duellen unterstreicht den Favoritenstatus der Münchner. Von zehn Spielen ging aus Sicht des FCB keines verloren, sieben Siege stehen drei Remis gegenüber.

Lediglich RB Leipzig (drei Gegentore) kassierte nach acht Spieltagen weniger Treffer als Union (fünf), die Köpenicker haben sich unter Trainer Bo Svensson vor allem in der Defensive wieder gefunden. Dafür hakt es noch im Angriff, nur der FC St. Pauli (fünf) und der VfL Bochum (sieben) erzielten weniger Treffer als die Berliner (neun).

Der FC Bayern München empfängt am 9. Bundesliga-Spieltag Union Berlin. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Stream und Ticker.

Das Wichtigste in Kürze

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kane mit seinem zweiten Treffer der Partie per Elfmeter zum 3:0-Endstand (51.).

FC Bayern vs. Union Berlin: Die Aufstellung

FC Bayern vs. Union Berlin live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß?

Niemand. Erst kurz vor der Winterpause überträgt SAT.1 wieder ein Spiel der deutschen Eliteklasse im frei empfangbaren Fernsehen , das wird dann auch im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn zu sehen sein.

FC Bayern vs. Union live: Wer zeigt die Bundesliga-Partie im Free-TV?

Die Rechte an der Übertragung der Samstagsspiele hält Sky. Um die Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst ihr einen Vertrag mit dem Unternehmen haben.

FC Bayern München vs. Union Berlin live: Wo läuft die Bundesliga im Pay-TV?

Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos könnt ihr den FCB gegen Union auch bei WOW TV sehen.

Bundesliga im Liveticker: FC Bayern vs. Union

Einen Liveticker gibt's standardgemäß auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Wenn ihr bei allen Partien am Samstagnachmittag auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut in der Live-Konferenz zur Bundesliga vorbei.