Harry Kane

Der Engländer ist viel in Bewegung und kann sich trotz der massiven Bewachung durch gleich mehrere Römer immer wieder in Szene setzen. Scheitert bei seiner ersten Chance vom Sechzehnmeterraum an Provedel (17.), zeigt dann aber beim 1:0 per Kopf und beim 3:0 per Abstauber seine Torjägerqualitäten (39., 66.). Genau dafür hat Bayern ihn geholt. ran-Note: 2 © 2024 Getty Images