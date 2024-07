Die EM in Deutschland ist in vollem Gange. ran versorgt Euch rund um das Turnier mit den wichtigsten News.

In der Folge kam es zu einem politischen Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei. "Es ist eine rechtsextremistische Geste - und die hat in deutschen Stadien nichts zu suchen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "Die Grauen Wölfe werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben sie fest im Blick. Unsere Behörden gehen dagegen vor. Das ist die richtige juristische Herangehensweise."

Als Gastgeber der Europameisterschaft "wünschen wir uns, dass Sport verbindet", kommentierte das Auswärtige Amt bei "X" die Einbestellung des türkischen Botschafters, Details zu den Gesprächen wurden aber nicht genannt. Fast zeitgleich schaltete sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Affäre ein. Das Präsidialamt kündigte eine kurzfristige Reise Erdogans nach Berlin an, um der Nationalmannschaft am Samstag im Viertelfinale gegen die Niederlande ( ab 21 Uhr im Liveticker ) den Rücken zu stärken.

Die diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei nach dem Wolfsgruß-Eklat bei der Fußball-EM durch den türkischen Nationalspieler Merih Demiral nehmen zu. Als Reaktion auf die Einberufung seines Botschafters in Ankara hat das Auswärtige Amt wie angekündigt am Donnerstag den türkischen Botschafter einbestellt. Dies habe am Vormittag stattgefunden, teilte eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur "AFP" mit.

Yamal kam in jedem der vier Spiele Spaniens zum Einsatz, drei Mal in der Startelf. Auch im Viertelfinale gegen Deutschland wird er aller Voraussicht nach beginnen.

So groß die Vorfreude auf das Spiel ist, so hart ist auch der Kampf um die letzten freien Plätze. Am Montag wurden im Internet Tickets für die mittlere Kategorie 3 zum Preis von etwa 800 Euro angeboten. Tickets für das Spiel am Freitag, die ursprünglich 100 Euro wert waren, werden jetzt bei Drittanbietern für knapp 6.000 Euro angeboten.

EM-Tickets werden immer begehrter und die Preise explodieren. Wer jetzt noch ein Ticket für das Deutschland-Spiel in Stuttgart ergattern will und das Viertelfinalspiel von Deutschland und Spanien live im Stadion erleben möchte, muss sehr tief in die Tasche greifen.

"Die spanische Mannschaft ist in vielen Belangen die Bessere, wenn man sich anschaut, was beide Teams bisher gezeigt haben", fährt del Bosque fort.

Der Doppeltorschütze der Türkei zeigte mit beiden Händen eine Geste, die im politischen Kontext als sogenannter "Wolfsgruß" bekannt ist. In Nachahmung an Wolfsohren berühren dabei Mittel- und Ringfinger den Daumen.

Während der hitzigen Partie in Leipzig flogen zudem auch immer wieder Getränkebecher von den Tribünen in Richtung einzelner Spieler.

+++ 2. Juli, 15:30 Uhr: Ronaldo-Flitzer: DFB muss Strafe zahlen+++

Die EM im eigenen Land ist für den DFB nicht immer eine kostengünstige Sache. Die UEFA-Disziplinarkammer erkannte bei den Partien Portugal-Tschechien und Portugal-Türkei Verstöße gegen ihre Regularien.

Sowohl in Dortmund als auch in Leipzig waren Fans in den Innenraum der Stadien gelangt, um mit Cristiano Ronaldo ein Selfie machen zu können. Der DFB muss 5.000 Euro für das Spiel in Leipzig und sogar 15.000 Euro für das Spiel in Dortmund blechen. Die UEFA-Kammer veröffentlichte ihre Entscheidungen am Dienstag.

Der DFB ist technisch betrachtet der Veranstalter der Matches und wird in den Sicherheitsbestimmungen der UEFA in die Pflicht genommen. “Der Veranstalter muss sicherstellen, dass Spieler und Schiedsrichter vor dem Eindringen von Fans auf dem Spielfeld geschützt sind“, heißt es in diesen. Demnach lag ein Verstoß gegen die Bestimmung vor.

Tatsächlich droht dem DFB gleich ein weiteres Mal Ungemach. Bei der Partie zwischen Portugal und Slowenien lief erneut ein Junge auf das Spielfeld. Die UEFA selbst möchte die Vorkehrungen angesichts der Zwischenfälle verschärfen, um die Sicherheit der Spieler zu erhöhen.

EM-Geschäftsführer Markus Stenger versuchte, die Gemüter zu beruhigen und verdeutlichte gegenüber der “Sportschau“, dass man wesentlich mehr Fans abfangen konnte als durchgekommen sind. “Es ist ein unschönes Thema, es nervt auch“, gab er jedoch zu.

Letztlich können Sicherheitslücken diesbezüglich auch zur Gefahr für die Stars werden. “Wir können froh sein, dass diese Fans alle gute Absichten hatten“, sah auch Portugal-Coach Roberto Martinez die Sache kritisch.