Türkspor Dortmund verliert am grünen Tisch - Wochen des Chaos bei Regionalliga-Klub

Türkspor Dortmund taumelt nach dem steilen Aufstieg von der Kreisliga bis in die Regionalliga West gehörig. Nun verlor das Team am grünen Tisch. Die Spitze eines offenbar wackligen Eisberges.

Von Tim Rausch

Die Aufstiegs-Euphorie ist verpufft, der zähe Regionalliga-Alltag schon längst eingetroffen. Türkspor Dortmund steht aktuell mit fünf Zählern nach zehn Partien auf dem letzten Platz der Regionalliga West.

Nun trat die Mannschaft am zehnten Spieltag nicht an und verlor mit 0:2 am grünen Tisch gegen Fortuna Köln. Der verrückte Grund: Für das Türkspor-Heimspiel fand sich kein Stadion.

Bisher trugen die Dortmunder, die über keine eigene, regionalligataugliche Spielstätte verfügen, ihre Heimspiele in der "IMS-Arena" in Velbert aus - ein kostspieliges Unterfangen.

"Keine Ahnung, wie lange wir die Miete für Velbert noch zahlen können. Da bin ich ehrlich. Wir müssen schleunigst nach Hagen umziehen, um die Kosten drastisch nach unten zu fahren", hatte Türkspor-Sportchef Tuna Kayabasi vor einigen Wochen dem "RevierSport" gesagt.

Die Reißleine wurde nun offenbar gezogen. Dortmund wolle aufgrund der hohen Mietkosten nicht mehr in Velbert spielen, heißt es in einem Statement von Niklas Müller, Geschäftsführer von Fortuna Köln. Wie die "WAZ" berichtet, musste Türkspor Dortmund pro Heimspiel je nach Sicherheitsstufe zwischen 16.000 und 25.000 Euro bezahlen.

Dortmund sollte eigentlich längst in Hagen im "Ischelandstadion" spielen, die Sanierung der Spielstätte ist aber noch nicht abgeschlossen.