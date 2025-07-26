Alle Spiele und Termine - 2. Liga - 3 Spieltag 22. bis 24. August 2025
Der Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht an. ran hat den gesamten Spielplan im Überblick für euch.
Die neue Spielzeit startet bereits am Freitag, 1. August 2025, mit dem Eröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC (live in SAT.1 und auf Joyn) – ein echter Klassiker im Unterhaus Bundesliga. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag zwischen dem 19. und 21. Dezember 2025, nach dem die Winterpause beginnt. Die Rückrunde beginnt am 16. Januar 2026 mit dem 18. Spieltag und endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2026.
Das Wichtigste in Kürze
Saisonauftakt: 1.–3. August 2025
Hinrunde Ende: 17. Spieltag 19.–21. Dezember 2025
Rückrunde Start: 16. Januar 2026 – Spieltag 18
Favoriten: VfL Bochum, Hannover 96, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04
Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
Laut Buchmacher- und Experteneinschätzungen gehören folgende Klubs zu den Favoriten der Saison 2025/26 (in dieser Reihenfolge):
VfL Bochum: Nach dem Abstieg direkte Rückkehr anvisiert – mit erfahrenem Trainer und klarem Kaderplan
Hannover 96: Konstanz und Stabilität als Aufstiegsoptionen
Hertha BSC: Als Bundesliga-Absteiger schon lange im Fokus der Aufstiegsrennen
Fortuna Düsseldorf: Mit attraktiven Transfers und hoher Erwartungshaltung
1. FC Kaiserslautern: Potenzial vorhanden, aber laut Buchmachern nur Außenseiterchancen
Schalke 04: Unberechenbar – großer Umbruch, neue Führung, viel Emotion – kann positiv überraschen
Warum ist diese Saison besonders spannend?
18 Teams, darunter Traditionsvereine wie FC Schalke, Hertha BSC, Hannover 96, SV Elversberg oder Dynamo Dresden, sorgen für eine heterogene Liga mit hoher Qualität und Auftakt-Begeisterung
Hin- und Rückrunde sind mit hoher Punktdichte gepackt – Überraschungen möglich, Spannung von Spieltag 1 bis 34 garantiert.