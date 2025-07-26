Anzeige
Alle Spiele und Termine - 2. Liga - 3 Spieltag 22. bis 24. August 2025

2. Liga Spielplan - Hier komplett im Überblick - 4. Spieltag -  Alle Spiele

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 12:55 Uhr
  • Julian Huter
Topspiel am 4. Spieltag der 2. Bundesliga: Dynamo Dresden empfängt den FC Schalke 04 – Sonntagnachmittag steigt das Traditionsduell im Rudolf-Harbig-Stadion – live ab 13:00 Uhr im ran.de live Ticker
Topspiel am 4. Spieltag der 2. Bundesliga: Dynamo Dresden empfängt den FC Schalke 04 – Sonntagnachmittag steigt das Traditionsduell im Rudolf-Harbig-Stadion – live ab 13:00 Uhr im ran.de live Ticker© IMAGO/DeFodi Images

Der Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht an. ran hat den gesamten Spielplan im Überblick für euch.

Inhalt

Die neue Spielzeit startet bereits am Freitag, 1. August 2025, mit dem Eröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC (live in SAT.1 und auf Joyn) – ein echter Klassiker im Unterhaus Bundesliga. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag zwischen dem 19. und 21. Dezember 2025, nach dem die Winterpause beginnt. Die Rückrunde beginnt am 16. Januar 2026 mit dem 18. Spieltag und endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2026.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Schalke 04 vs. Hertha BSC

Das Wichtigste in Kürze

  • Saisonauftakt: 1.–3. August 2025

  • Hinrunde Ende: 17. Spieltag 19.–21. Dezember 2025

  • Rückrunde Start: 16. Januar 2026 – Spieltag 18

  • Favoriten: VfL Bochum, Hannover 96, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04

4. Spieltag

2. Bundesliga
29.08.2025
18:30
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
-:-
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
29.08.2025
18:30
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
30.08.2025
13:00
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
30.08.2025
13:00
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
-:-
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
30.08.2025
13:00
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
-:-
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
30.08.2025
20:30
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
-:-
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
31.08.2025
13:30
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
-:-
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
31.08.2025
13:30
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
-:-
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
31.08.2025
13:30
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden
-:-
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04

5. Spieltag

2. Bundesliga
12.09.2025
18:30
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
-:-
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
12.09.2025
18:30
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
-:-
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
13.09.2025
13:00
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
-:-
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
13.09.2025
13:00
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
-:-
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
13.09.2025
13:00
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04
-:-
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
13.09.2025
20:30
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
-:-
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
14.09.2025
13:30
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
-:-
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden
14.09.2025
13:30
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
-:-
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
14.09.2025
13:30
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
-:-
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
6. Spieltag

2. Bundesliga
19.09.2025
18:30
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
-:-
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
19.09.2025
18:30
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
-:-
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
20.09.2025
13:00
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
-:-
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04
20.09.2025
13:00
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
20.09.2025
13:00
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
-:-
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
20.09.2025
20:30
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
-:-
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
21.09.2025
13:30
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
21.09.2025
13:30
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
-:-
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
21.09.2025
13:30
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden
-:-
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
Alle Spieltag 2025 / 2026

Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?

Laut Buchmacher- und Experteneinschätzungen gehören folgende Klubs zu den Favoriten der Saison 2025/26 (in dieser Reihenfolge):

VfL Bochum: Nach dem Abstieg direkte Rückkehr anvisiert – mit erfahrenem Trainer und klarem Kaderplan

Hannover 96: Konstanz und Stabilität als Aufstiegsoptionen

Hertha BSC: Als Bundesliga-Absteiger schon lange im Fokus der Aufstiegsrennen

Fortuna Düsseldorf: Mit attraktiven Transfers und hoher Erwartungshaltung

1. FC Kaiserslautern: Potenzial vorhanden, aber laut Buchmachern nur Außenseiterchancen

Schalke 04: Unberechenbar – großer Umbruch, neue Führung, viel Emotion – kann positiv überraschen

Warum ist diese Saison besonders spannend?

18 Teams, darunter Traditionsvereine wie FC Schalke, Hertha BSC, Hannover 96, SV Elversberg oder Dynamo Dresden, sorgen für eine heterogene Liga mit hoher Qualität und Auftakt-Begeisterung

Hin- und Rückrunde sind mit hoher Punktdichte gepackt – Überraschungen möglich, Spannung von Spieltag 1 bis 34 garantiert.

