Der Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht an. ran hat den gesamten Spielplan im Überblick für euch.

Warum ist diese Saison besonders spannend?

Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?

Alle Spieltag 2025 / 2026

Die neue Spielzeit startet bereits am Freitag, 1. August 2025, mit dem Eröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC (live in SAT.1 und auf Joyn) – ein echter Klassiker im Unterhaus Bundesliga. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag zwischen dem 19. und 21. Dezember 2025, nach dem die Winterpause beginnt. Die Rückrunde beginnt am 16. Januar 2026 mit dem 18. Spieltag und endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2026.

Das Wichtigste in Kürze

Laut Buchmacher- und Experteneinschätzungen gehören folgende Klubs zu den Favoriten der Saison 2025/26 (in dieser Reihenfolge):

VfL Bochum: Nach dem Abstieg direkte Rückkehr anvisiert – mit erfahrenem Trainer und klarem Kaderplan

Hannover 96: Konstanz und Stabilität als Aufstiegsoptionen

Hertha BSC: Als Bundesliga-Absteiger schon lange im Fokus der Aufstiegsrennen

Fortuna Düsseldorf: Mit attraktiven Transfers und hoher Erwartungshaltung

1. FC Kaiserslautern: Potenzial vorhanden, aber laut Buchmachern nur Außenseiterchancen

Schalke 04: Unberechenbar – großer Umbruch, neue Führung, viel Emotion – kann positiv überraschen